Roland-Garros : geste classe de Djokovic qui offre sa raquette à un jeune supporter

Djokovic-Tsitsipas : Le résumé de la finale hommes de Roland-Garros - Roland-Garros - 13/06/2021 Insubmersible Novak Djokovic ! Mené deux sets à zéro et balayé par une tornade grecque nommée Stefanos Tsitsipas pendant deux manches, le Serbe a encore une fois trouvé les ressources nécessaires pour renverser son adversaire (6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4). Au bout de l’effort et du suspense, le métronome serbe s’adjuge son 2e Roland-Garros, le 2e Grand-Chelem de sa saison déjà et le 19e Majeur de sa carrière. Il en profite pour marquer encore en petit peu plus l’histoire du tennis de son empreinte puisqu’il devient le tout premier joueur à remporter les quatre levées du Grand-Chelem à deux reprises (au moins). Monstrueux. Eternel respect cependant à son valeureux (et malheureux) adversaire, Stefanos Tsitsipas, qui, pour sa toute première finale en Grand-Chelem, n'a jamais démérité. Quelque chose nous dit, qu’au vu de ce qu’il a montré aujourd’hui, le Grec devrait retrouver les cieux très vite. A Paris ou ailleurs…