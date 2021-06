Roland-Garros : Federer se qualifie pour les 1/8 de finale au bout de la nuit face à un Koepfer combatif

Roger Federer poursuit son aventure à Roland-Garros ! Le Suisse de 39 ans s’est qualifié pour les huitièmes de finale après avoir écarté le 59e mondial Dominik Koepfer en 4 sets (7-6, 6-7, 7-6, 7-5) en 3h35 minutes de jeu. Il affrontera l’Italien Matteo Berrettini, vainqueur de Soonwoo Kwon, au prochain tour.

►►► À lire aussi : toute l’actualité de Roland-Garros

►►► À lire aussi : Roland – Garros en direct : où, quand et comment regarder le tournoi parisien sur la RTBF ?

Dans un stade complètement vide en raison du couvre-feu, aucun des deux joueurs ne lâche son jeu de service lors du premier set. Roger Federer a une occasion en or de breaker son adversaire à 5-4 mais le Suisse rate son amortie de revers. Sans conséquence pour le 8e mondial qui finit par remporter le premier set au tie-break grâce à une belle volée (7-6).

Federer enclenche la deuxième lors du début du 2e set et break d’entrée l’Allemand. Koepfer ne se décourage pas pour autant et revient à 2-2 en prenant le service de son adversaire, avant de se faire breaker à nouveau (3-2). Federer a alors l’opportunité de décoller mais à son tour, le Suisse craque sur son service (3-3). Le 2e set se joue finalement au jeu décisif et cette fois, Dominik Koepfer profite des (trop) nombreuses erreurs de Federer pour gagner le set (7-6, 6-7).

Trop irrégulier, le Suisse semble hors du coup et perd directement son jeu de service dans le troisième set. Il réalise néanmoins le contre-break pour revenir à 4 jeux partout et reprend du poil de la bête. L’Allemand est moins costaud au service et faiblit au fond du court, Federer en profite. Mais jamais 2 sans 3 : les deux joueurs doivent se départager au tie-break. Plus en confiance dans cette fin de set, Federer prend le dessus et finit par remporter ce 3e set (7-6, 6-7, 7-6).

Agacé après la perte du set précédent, l’Allemand montre des premiers signes de faiblesse. Alors que Federer break son adversaire suite à une balle légèrement out du joueur gaucher, Koepfer enrage et crache sur la marque (2-1). On pense alors que le vainqueur du tournoi en 2009 a fait le plus dur mais Federer enchaîne les fautes et offre les jeux à l’Allemand. Les deux joueurs développent un tennis très offensif et nous offrent un très beau combat. Roger Federer, alors en difficulté au moment de conclure ses balles de break (4/13), retrouve son tennis au meilleur moment et prend le jeu de son adversaire (6-5). Et au bout de 3h35 minutes, le Maître Federer remporte son service et le match sous les acclamations… des téléspectateurs (7-6, 6-7, 7-6, 7-5).