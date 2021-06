Roland-Garros : Fabrice Santoro se trompe, enlève un titre à Rafael Nadal, et est corrigé en chœur par le public

Rafael Nadal a remporté treize tournois à Roland-Garros… Un record absolu dans un tournoi du Grand-Chelem, hommes et femmes confondus. Un chiffre tellement marquant que nombreux suiveurs du tennis l’ont bien en tête. Pas Fabrice Santoro apparemment, qui a commis une petite erreur en attribuant douze titres plutôt que 13 à l’Espagnol.

Aussitôt, le public a crié "treize" dans tous les sens, certains ont même sifflé l’ancien joueur français, de façon humoristique évidemment. La scène a fait rire Nadal, tout stressé de parler en Français. Tout comme Novak Djokovic un peu plus tôt dans la journée. L’Espagnol qui pourrait bien remporter un quatorzième titre sur la terre parisienne le 13 juin prochain, et rendre les calculs de Fabrice Santoro un peu plus compliqués encore.