Roland-Garros : Fabio Fognini frappe si fort sa raquette qu’il se blesse aux doigts

Fabio Fognini est retombé dans ses travers lors de son troisième tour à Roland-Garros face à Federico Delbonis… Malmené dans le deuxième set après avoir perdu le premier, le joueur italien a littéralement pété un câble. Enfin presque, parce que c’est bien la raquette qui a gagné le combat.

Le fantasque Fognini est habitué aux coups de colère incontrôlés, même s’ils se font plus rares ces dernières années. Mais après avoir perdu le premier set contre l’Argentin, on sentait sa frustration monter crescendo. Un jet de balle rageur, un cri de colère et puis une tentative de KO sur sa raquette… Mais son cordage est solide et seule sa main a subi les dégâts. A un tel point que le joueur a eu besoin d’un temps mort médical pour faire soigner ses doigts. Pas les images que l’on préfère voir sur un terrain de tennis…

D’un point de vue purement sportif, c’est l’Argentin qui s’est imposé : 6-4, 6-1, 6-3.