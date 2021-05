Roland-Garros : Et Naomi Osaka a donc gardé le silence…

La Japonaise Naomi Osaka, numéro deux mondiale, a franchi le premier tour du tournoi de Roland-Garros, en battant la Roumaine Patricia Maria Tig, 6/4-7/6, sur le Court Central.

A-t-elle apprécié le moment, les retrouvailles avec le public parisien ? Est-elle satisfaite de son niveau ? On ne le saura pas, puisque la demoiselle a décidé de ne pas parler à la presse pendant ce tournoi. Et cela pour "sauvegarder sa santé mentale".

Les mots ne seraient-ils pas un peu forts ? Parler à un journaliste rend fou ? Pauvres joueurs de tennis, maltraités depuis leur prime jeunesse par ces méchants scribouillards…

"On me pose toujours les mêmes questions". Oui, il est possible qu’une joueuse de tennis arrivant dans un nouveau pays chaque semaine ait à répéter certaines choses. Ce n’est pas très grave. Elle en connaît, des gens qui ne font pas plusieurs fois les mêmes choses, dans leur métier ?

"On me pose des questions qui me font douter de moi". N’ayant jamais entendu un journaliste dire à la joueuse japonaise "vous êtes nulle, vous devriez changer de job", on ne voit pas très bien ce qu’est une "question qui fait douter de soi".

<<< Dernière minute : Naomi Osaka menacée d'exclusion, si elle continue à boycotter la presse >>>

Ou alors, Naomi Osaka est vraiment très fragile. Mais ce n’est pas le cas, on le sait. La fille est assez solide, mentalement, pour gagner des tournois du Grand Chelem, pour jouer des matches devant 10.000 personnes. Et elle est surtout assez solide pour se rendre dans des manifestations contre le racisme et s’exprimer sur le sujet devant des dizaines de caméras. Quand elle l’avait fait, tout le monde l’avait trouvée formidable, et avait applaudi son envie de jouer un rôle "politique". Et à ce moment-là, elle avait besoin des médias, pour relayer ses messages.

Et pourtant, elle a un rôle à jouer

Elle compte sans doute s’exprimer uniquement sur les réseaux sociaux, pendant ce tournoi de Roland-Garros. D’accord, mais alors il faut savoir que cela s’appelle de la communication. Elle a un contrat avec une télévision japonaise, donc elle est payée par elle. Si jamais elle fait une exception pour ce média-là, contre de l’argent donc, ce n’est plus tout à fait du journalisme non plus.

Maria Sharapova ne joue plus, Serena Williams ne jouera pas éternellement. Le tennis féminin se cherche depuis quelques années une patronne, une figure charismatique, une joueuse assez populaire pour être connue et reconnue par tous, pour donner envie aux enfants de réclamer une raquette de tennis au Père Noël. Naomi Osaka a tout pour être cette fille-là. Parce qu’elle joue bien, elle a une histoire, elle a un look, elle a des idées et des opinions. Elle a des choses à dire. Ou elle aurait des choses à dire. Et ce n’est pas à des journalistes qu’elle les dit, ces choses-là, si elle répond à des interviews. C’est au public, via les journalistes. C’est comme cela depuis toujours, c’est le principe de la presse.

C’est tout à fait le droit d’Osaka d’éventuellement ne plus vouloir jouer ce rôle de patronne du tennis féminin mondial. C’est tout à fait son droit de ne peut-être plus avoir envie de parler de ses engagements. C’est évidemment tout à fait son droit de ne pas vouloir dévoiler des aspects privés de sa personnalité. Mais passer par la case "conférence de presse" est une obligation, pour un joueur ou une joueuse de tennis. A condition qu’un journaliste au moins ait demandé un entretien. Et une amende est infligée à ceux qui se déroberaient. Si une joueuse ne veut pas dépasser le cadre purement tennistique en conférence de presse, pas de problèmes, un modérateur est là, pour refuser les autres questions.