"Roland-Garros est comme un homme qui se précipite sur 25 paquets de papier-toilette"

Des tournois qui se querellent, des journalistes qui spéculent, cela pourrait paraître indécent, alors que la priorité de chacun est de préserver sa santé et sa famille. Mais penser à l’avenir est aussi une façon de rester positif, et d’envisager l’après-coronavirus. Chacun a sans doute besoin de se projeter en été, ou en automne.

Le sport mondial va vivre des moments inédits, bizarres, quand tout sera terminé. Un Euro une année impaire, des fins de championnats de football avec des joueurs sous-entraînés, des organisateurs d’événements exsangues financièrement, etc.

Et pour le tennis, des calendriers bouleversés. Roland-Garros, dernier Grand Chelem de l’année, c’est du jamais vu. Deux Grands Chelems, sur deux surfaces différentes, sur deux continents différents, à une semaine d’intervalle (pour autant que l’US ne change pas de date), ce sera une première également.

Chacun veut se préserver. Roland-Garros n’a pas voulu risquer une annulation pure et simple, et voir l’année 2020 suivie d’un "non disputé" dans les futurs palmarès "wikipédiesques".

Donc Roland-Garros l’a joué solo. Dès l’annonce d’un confinement renforcé, par le président français Emmanuel Macron, le tournoi parisien a annoncé une nouvelle date, du 20 septembre au 4 octobre (pour le tableau final, parce qu’il faudra jouer les qualifications avant cela).

Les centaines d’ouvriers chargés de rénover le site de la Porte d’Auteuil, et de poser le toit sur le nouveau Central, ne pouvant plus travailler, il était devenu impossible de terminer le chantier pour la mi-mai. Au lieu d’annoncer un report des Internationaux de France, les organisateurs ont replacé le tournoi dans le calendrier. D’autorité…

Les protestations ont été nombreuses et immédiates. Les joueurs l’ont appris sur les réseaux sociaux, les autres tournois du Grand Chelem n’ont pas été mêlés à une quelconque concertation, mais juste avisés.

Mike Dickson, un journaliste britannique, qui suit le circuit tennistique depuis des années, a osé une comparaison d’actualité. "Roland-Garros ressemble à cet homme qui s’empare de 25 paquets de papier-toilette au supermarché."

L’US Open s’est empressé de spécifier qu’il ne prévoyait pas un changement de dates (avec une finale une semaine avant le début de Roland-Garros), mais qu’il se réservait le droit de décaler un peu l’épreuve, si besoin. En envoyant un tacle vers Paris. "Aucune décision ne peut être prise de façon unilatérale, et nous consulterons les autres Grands Chelems, la WTA, l’ATP, l’ITF, nos partenaires, et la Laver Cup".

Et justement, la Laver Cup. Elle maintient fermement ses dates, du 25 au 27 septembre, pendant Roland-Garros. Des joueurs du top pourraient-ils choisir cette exhibition plutôt qu’un Grand Chelem ? Oui, Roger Federer. La Laver Cup, c’est son oeuvre, son "bébé", et il ne la laissera sans doute pas tomber. Mais le Suisse avait déjà annoncé qu’il ne participerait pas à Roland-Garros en mai. Il ne sera donc probablement pas à Roland-Garros en septembre.

Pour les autres, il n’y a pas de raisons d’opérer le même choix, mais on verra, personne n’est à l’abri d’une surprise.

Et puis, il y a le "cas" Rafael Nadal. Il est tenant du titre à l’US Open, et tenant du titre à Roland-Garros. Il vise une 13e victoire à Paris, et la terre est son jardin. Il aura 4000 points à défendre en 6 semaines. Il risque une dégringolade au classement s’il ne parvient pas à bien négocier ces deux rendez-vous. Peut-il sacrifier New York ? Il faut peut-être l’envisager.

Quand tout reprendra, assistera-t-on à deux Grands Chelems "au rabais" ? Il est trop tôt pour répondre à cette question. Il est trop tôt pour répondre à beaucoup d’autres questions. Le tennis va vivre des moments inédits, et chacun va devoir s’adapter.

Pourvu que l’on soit vite obligés de s’adapter à de telles situations…