C’est jour de demi-finale à Roland-Garros. Avant celle qui opposera en fin d’après-midi Novak Djokovic à Rafael Nadal, la première demi-finale aura lieu sur le coup de 15h entre Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas.

►►► À lire aussi : toute l’actualité de Roland-Garros

À la recherche de leur première victoire en Grand Chelem, les deux membres de la Next Gen ont impressionné tout au long du tournoi et peuvent croire à l’exploit. Si le Grec mène 5-2 aux confrontations directes face à l’Allemand, les deux joueurs ne se sont jamais rencontrés au meilleur des cinq sets.

Têtes de série numéros 5 et 6, les deux jeunes offrent une demi-finale qui sent la poudre. Tous les deux ont en effet remporté un Masters 1000 sur terre battue cette saison. Tsitsipas à Monte-Carlo et Zverev à Madrid. La rencontre promet donc d’être intense. Elle est à suivre en direct vidéo sur Tipik et Auvio.