C’est l’un des événements les plus attendus par tous les fans de tennis, Roland-Garros a débuté ce dimanche avec les premiers matches ! Le deuxième tournoi du Grand-Chelem de l’année se poursuit ce lundi avec la deuxième journée et pas mal de matches à ne pas rater avec notamment David Goffin, Elise Mertens, Alison Van Uytvanck, Roger Federer, Iga Swiatek et Serena Williams en lice.

En pleine période de révisions et d’examens pour les étudiants, avant les vacances d’été, "Roland" pourra de nouveau être apprécié à sa juste valeur, et la quinzaine sera bien évidemment à suivre sur la RTBF et Auvio.

Qui succédera à Rafael Nadal et Iga Swiatek, détenteurs du titre depuis seulement quelques mois ? Réponse, le week-end du 12 et 13 juin.