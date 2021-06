Un match pour s’ouvrir les portes de l’histoire : en plus d’un nouvel épisode – le 58e – de la rivalité la plus prolifique de l’histoire du tennis, la demi-finale de Roland-Garros entre Rafael Nadal et Novak Djokovic vendredi vaut son pesant d’or dans la chasse aux records.

C’est LE duel que tout le monde attend depuis que le tirage au sort les a placés dans la même moitié de tableau. Et même si l’autre demi-finale, entre Stefanos Tsitsipas, N.5 mondial et homme en forme de la première partie de saison, et Alexander Zverev (N.6) ne manque pas d’allure, c’est bien le choc au sommet entre Nadal et Djokovic qui aimante tous les regards.

