Roland-Garros : Elise Mertens s'extirpe du piège Diyas et rejoint le troisième tour (6-4, 2-6, 4-6)

Roland-Garros : Elise Mertens a douté face à Diyas : "C'était vraiment un combat" - Tennis -... Elise Mertens a eu besoin de 2h30 de jeu pour se défaire de la coriace kazakhe Zarina Diyas (WTA 93) au 2e tour de Roland-Garros (6-4, 2-6, 4-6). "Ce match fut vraiment un combat", a réagi la 15e joueuse mondiale à la sortie du court devant les caméras de la RTBF. " "Ce n'était pas facile du tout. Je suis vraiment heureuse de m'en sortir au 3e set. C'était très difficile dès le premier set. Mon adversaire frappait très fort. Après ce premier set, j'ai mieux joué en y mettant un peu plus d'agressivité. Mentalement, j'étais là ! Et le public était présent pour m'encourager." Des spectateurs qui ont – semble-t-il – joué un rôle déterminant au milieu du 3e set lorsque la Belge a fait la différence pour réaliser le break décisif. "C'est sûr que le public m'a aidé. Jouer avec le public, c'est formidable. Il y avait sans doute du stress dans le premier set, les jambes n'étaient pas là. Je suis très heureuse d'accéder au 3e tour. Maintenant, la récupération va commencer à compter avec les matches de double qui m'attendent."