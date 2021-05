Roland-Garros : Elise Mertens hérite de Storm Sanders, Greet Minnen tombe sur un os

Elise Mertens (WTA 15) débutera les Internationaux de France de tennis contre l'Australienne Storm Sanders, 161e mondiale et issue des qualifications.

"Je me sens bien et je suis prête à jouer", a réagi Mertens. "J'ai pris quelques jours pour récupérer après Rome, car mon organisme en avait vraiment besoin. Ensuite je me suis bien préparée ces deux dernières semaines, également physiquement. Et depuis hier, j'ai recommencé à disputer des points ici à Paris. Je me suis déjà entraînée avec Badosa, qui est en forme (ndlr: l'Espagnole vient de remporter son premier titre à Belgrade), et avec Keys. Aujourd'hui, j'ai joué avec Svitolina. Et demain, ce sera avec Azarenka. Cela fait plaisir de pouvoir retaper la balle avec des joueuses du top."

Finaliste à Istanbul et quart-de-finaliste à Madrid, après avoir battu Simona Halep (WTA 3), Elise Mertens peut nourrir de saines ambitions cette année à Roland-Garros. D'autant que sa partie de tableau semble assez ouverte, avec comme principale tête de série Sofia Kenin (WTA 5), qui peine à mettre un pied devant l'autre depuis son accession en finale à Paris, l'automne dernier. Mais ne comptez pas sur elle pour tirer des plans sur la comète.

"Je prends les choses match par match et je me focalise surtout sur moi, sur le niveau que je vais devoir afficher pour gagner", a poursuivi la N.1 belge. "Les deux dernières années, j'ai chaque fois atteint le troisième tour ici. Bref, si je veux faire mieux, je dois au moins me hisser en huitième de finale. C'est également mon ambition. Il m'est difficile de dire où je me situerais dans la hiérarchie des meilleures sur terre battue (ndlr, avec les Barty ou Swiatek). J'ai déjà battu de bonnes joueuses cette année, mais je n'ai pas encore gagné de titre sur terre battue. Cela dépend de plusieurs facteurs. Je me mettrais quelque part au milieu, dans l'espoir de dépasser mes attentes", a-t-elle conclu avec le sourire.

Greet Minnen (WTA 125), qui a aussi remporté trois matches afin de se hisser dans le tableau final, est tombée sur un gros morceau. Elle jouera son premier tour contre la Tchèque Petra Kvitova, 12e mondiale et double demi-finaliste à Roland-Garros. En début de saison, Minnen avait été battue par la Tchèque au premier tour de l'Open d'Australie.

Alison Van Uytvanck (WTA 67) débutera contre l'Italienne Martina Trevisan (WTA 97). Au 2e tour ce sera la Britannique Johanna Konta (WTA 20/N.19) qui devrait se présenter face à elle pour autant que la Belge passe le premier tour. Depuis son opération au genou le 24 février et sa revalidation, elle n'a pas gagné le moindre match en simple.