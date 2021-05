Roland-Garros : Elise Mertens file au deuxième tour après un match solide

Elise Mertens est venue à bout de l’Australienne Storm Sanders , 161e mondiale, 6/4 -6/1 en 1h23 minutes de jeu. Perturbée en début de match par un problème de sponsor sur sa casquette, la quinzième joueuse mondiale a eu du mal à entrer dans la partie. Rapidement menée 3-0 puis 4-1, elle a retrouvé de la régularité pour empocher cinq jeux consécutifs et remporter le premier set.

Plus sereine et bien dans sa tête durant la deuxième manche, la joueuse de 25 ans a breaké d’entrée avant d’enfoncer le clou et conclure la rencontre sans trembler.