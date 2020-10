Roland-Garros : Djokovic se qualifie dans la douleur face à Carreno Busta et affrontera Tsitsipas

Novak Djokovic s'est qualifié pour les demi-finales de Roland-Garros. Mené au score par Pablo Carreno Busta qui l'avait emporter dans la première manche (6-4), le Serbe a du aller puiser dans ses ressources pour s'imposer 4-6, 6-2, 6-3, 6-4. Diminué par plusieurs pépins physiques, notamment le bras gauche qu'il a régulièrement tâté, Nole a semblé crispé. "J'ai du être très patient car Pablo est un très bon joueur qui fait très peu d'erreurs. Tous les points sont longs. J'ai commencé ce match assez mal, mais j'ai trouvé le rythme. Il fallait rester concentré dans les moments importants. L'atmosphère était vraiment bien, vous avez été très gentils avec moi. Je sais qu'il froid et qu'il est tard, merci d'être resté avec nous", a-t-il déclaré. 38e demi-finale de Grand-Chelem pour Djokovic. "Ces quatre tournois comptent le plus dans le monde. Beaucoup d'enfants rêvent de jouer ces tournois. Je suis très fier de cette performance des 38 demi-finales, mais c'est aussi le succès de mon clan et de mon pays qui n'a jamais été un pays de tennis." De son côté Carreno Busta n'a pas réussi à réitérer sa supériorité du premier set. En demi-finale, le numéro 1 mondial retrouvera Stefanos Tsitsipas, qui a battu Andrey Rublev plus tôt dans la journée.