Roland-Garros : Djokovic, euphorique après son exploit face à Nadal, a joué "un des meilleurs matches de sa carrière"

Novak Djokovic a remporté une victoire épique face à Rafael Nadal, vendredi en demi-finales de Roland-Garros, et estimé que cet exploit entrait "dans le Top 3" des meilleurs matchs de sa carrière.

QUESTION: Comment évaluez-vous ce match qui entrera dans les annales du tennis ?

REPONSE: "C'est certainement le meilleur match auquel j'ai participé à Roland-Garros, et dans le Top 3 de tous les matchs de ma carrière si l'on considère la qualité du tennis pratiqué, le fait que je jouais contre mon plus grand rival, sur le court où il a eu tellement de succès et où il est le joueur dominant depuis 15 ans ou plus, mais aussi en raison de l'atmosphère très électrique. On a tous les deux reçu beaucoup de soutien. C'était juste incroyable. C'est une de ces nuits et un de ces matchs dont on se souvient pour toujours."

Q: A 5-0 dans le premier set, comment faites-vous pour revenir dans le match ?

R: "Je n'ai pas très bien entamé le match, mais je n'étais pas trop nerveux parce que je sentais que je frappais très bien dans la balle. Il fallait juste que je m'installe dans la partie et que je m'habitue à sa balle qui n'a rien à voir avec celle des autres joueurs. La quantité de spin qu'il met en coup droit est vraiment formidable. Mais j'étais prêt. Je me sentais bien mentalement et physiquement. J'étais motivé. J'avais un plan tactique très clair pour faire mieux que ce que j'avais fait en finale l'an dernier (battu 6-0, 6-2, 7-5 par Nadal, ndlr). Alors le début de match ressemblait à celui de l'an dernier, mais j'ai réussi à me remettre dans la partie durant le premier set. Et même si je l'ai perdu, j'avais trouvé mon jeu."

Q: Ce n'était qu'une demi-finale... Après un tel match, saurez-vous vous remotiver et être prêt pour la finale dimanche ?

R: "Je ne suis évidemment pas de première fraîcheur, là maintenant. Mais j'ai un jour et demi pour me régénérer, rassembler mes esprits et penser à mon prochain adversaire. Je vais quand même profiter un peu de cette victoire. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais quand même... je pense avoir mérité de me reposer un peu sans penser à l'adversaire suivant, même si ce sera une finale de Grand Chelem. J'aurai le temps d'y réfléchir demain après-midi."

Q: Que pensez-vous de ce que Nadal a accompli à Roland-Garros toutes ces années ?

R: "Il est difficile de trouver des mots plus grands que tous les superlatifs auxquels on pense à propos de ce que Rafa a réalisé à Roland-Garros. Il est le joueur qui a le plus dominé à Roland-Garros dans toute l'histoire du tennis. Il avait perdu deux fois et maintenant trois, dans toute sa carrière... Et il joue ici depuis près de 20 ans ! Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Le nombre de ses victoires sur ces courts est incroyable. A chaque fois que vous entrez sur le court à ses côtés, vous savez que c'est comme si vous alliez vous attaquer à l'ascension de l'Everest."