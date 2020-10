Roland-Garros : Djokovic écarte un Khachanov coriace en trois sets et file en quarts

Novak Djokovic a bataillé pendant plus de deux heures mais s’est imposé sans trembler trois sets à zéro (6-4, 6-3, 6-3) face au Russe Karen Khachanov lundi pour se hisser en quart de finale de Roland-Garros.

Alors qu’il s’était promené face à Berankis, Ymer et Galan aux tours précédents, le Serbe a logiquement rencontré une opposition plus solide contre le 16e joueur mondial.

C’est dans le premier set que le n°1 mondial a connu le plus de difficultés. Plutôt fébrile sur le service de Djokovic, Khachanov a donné le meilleur de lui-même dans les longs échanges et a tenu le coup jusqu’au 8e jeu où le Serbe a sorti ses meilleurs coups pour breaker et mener 5-3. Breaké lui aussi dans la foulée, le Serbe s'est ressaisi et pris le premier set sur le score de 6-4.

Toujours confronté à un Khachanov hargneux et bien en jambes, Djokovic a semblé en pleine maîtrise de son sujet dans les deux sets suivants pour faire mal au Russe dans les moments clés de la rencontre et finalement s’imposer sans jamais avoir douté.

Qualifié pour les quarts de finale, Djokovic attend de connaître son adversaire qui sera le vainqueur du duel entre Pablo Carreno-Busta (ATP 18) et Daniel Altmaier (ATP 186).

En se qualifiant, Djokovic en a profité pour améliorer l'un de ses propres records, en atteignant son 11e quart à Roland-Garros d'affilée. Il jouera son 47e quart de Majeur, à 10 longueurs du record de Federer (57).