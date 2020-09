Roland-Garros : Djokovic bat Ymer et se hisse tranquillement au deuxième tour

Novak Djokovic a passé facilement l’étape du premier tour à Roland Garros en battant Mikael Ymer (ATP 80) 6-0, 6-2, 6-3 en 1h40. Le jeune Suédois est monté quelque peu en puissance au fil de la partie mais n’a aucunement inquiété le Serbe.

Dans le premier set, Nole a déroulé alors que Ymer n’est pas parvenu à entrer dans la partie, 6-0 en 22 petites minutes c’était la sanction.

Ymer se relâche petit à petit pour notamment offrir l'un des plus beaux points du tournoi, et surtout remporter deux jeux. Mieux encore, le Suédois parvient à breaker une fois le Serbe dans le troisième manche, pour prendre trois jeux au total. 6-0, 6-2 et 6-3 donc.

Au prochain tour Djokovic affrontera Ricardas Berankis, 66e joueur au classement ATP.