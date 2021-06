Roland-Garros : deux joueurs en quête d’un rêve majeur

Les larmes affichées sur le court après la victoire face à Alexander Zverev ne sont pas anodines. Le protégé de Patrick Mouratoglou a accompli un rêve en atteignant une finale de Grand Chelem, qui plus est dans son tournoi favori. Là se pose la réelle question : Tsitsipas entrera-t-il tétanisé sur le court à l’idée de disputer sa première finale de Grand Chelem face au numéro un mondial ? Ou au contraire, jouera-t-il cette partie sans aucune pression et relâché après un tournoi plus que réussi ? Si l’on se penche en arrière, on peut affirmer que le Grec, pourtant outsider ce dimanche, a de l’ambition. Dès ses premiers pas sur le circuit, il s’était attiré les foudres en affirmant vouloir voir la fin du Big 3 parce qu’il trouvait cela "ennuyant de les voir gagner tout le temps". Le Grec a désormais tout en main pour voir ses désirs exaucés. Si l’on s’attarde uniquement sur ses statistiques en finale, on y remarque que le joueur de 22 ans n’est pas un grand friand des matches décisifs. Or, s’il a perdu neuf finales et en a remporté sept, le Grec compte tout de même un titre à l’ATP Finals dès sa première participation en 2019. Il a également remporté le Masters 1000 de Monte-Carlo cette saison. Preuve que l’Hellène peut parfaitement gérer la pression des grands rendez-vous.