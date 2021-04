Roland-Garros décalé de "quelques jours" ? Des discussions sont en cours

Le ministère des Sports a des discussions avec les organisateurs du tournoi de Roland-Garros (23 mai-6 juin) sur un éventuel "décalage de quelques jours" et sur les "modalités d'accueil du public", a-t-il indiqué mardi.

"Des discussions sont en cours avec les organisateurs sur les modalités notamment pour l'accueil du public", a indiqué le ministère à l'AFP. "Un décalage de quelques jours est en cours de discussion", a-il-ajouté.

Fin mars, Gilles Moretton, le nouveau président de la Fédération française de tennis (FFT), avait indiqué travailler à quasiment tous les scénarios, les seuls qu'il "n'osait pas" envisager étant les extrêmes: la jauge de public à 100% et l'annulation pure et simple.

"Pour l'instant, on est dans la course, le tournoi est à la date prévue (23 mai-6 juin). Mais si on nous annonce un confinement général pendant deux mois, on sera forcément amenés à prendre des mesures", a-t-il reconnu. Le pire étant l'annulation pure et simple, mais "je n'ose pas imaginer ça", avait ajouté le président de la FFT, élu le 13 février.

En 2020, le tournoi avait été décalé de plusieurs mois et s'était tenu fin septembre, avec une jauge de 1.000 personnes. Actuellement, tout le sport professionnel continue en France mais joue à huis-clos.