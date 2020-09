Roland Garros : David Goffin face à Jannik Sinner : les raisons d'y croire

Un match piège pour lancer une édition 2020 de Roland Garros à nulle autre pareille. David Goffin a sans doute rêvé d’un autre adversaire pour lancer son tournoi. Avec Jannik Sinner, il hérite d’un adversaire redoutable qui porté par sa fougue et sa jeunesse sera difficile à croquer.

2020 restera dans toutes les mémoires et l’édition des internationaux de France ne sera jamais comparable à une autre. Habituellement placé à la fin du printemps, Roland Garros a été postposé au début de l’automne. Par chance, la fédération française dispose désormais d’un toit sur son court central. Un Court Philippe Chatrier où David Goffin aura l’honneur d’ouvrir le bal face à Jannik Sinner . Loin d’être un cadeau, ce premier tour face à un des leaders de la next Gen représente le traquenard par excellence.

Pour Philippe Dehaes, notre consultant, la programmation sur le court Chatrier pourrait plus avantager David Goffin que son adversaire italien. " C’est un élément important, car on sait que le Chatrier est grand, il est très grand. David a déjà eu l’occasion d’y jouer à plusieurs reprises, il devrait plus facilement trouver ses marques. C’est un avantage évident pour David dont l’expérience à Roland Garros est réelle ". Mais la situation 2020 n’est pas comparable à ce que l’on a connu dans le passé. " Un central sans public sera forcément moins impressionnant. C’est une donnée importante. Quand 15000 ou 20000 personnes t’attendent sur n’importe quel central du monde, tu ressens une pression énorme, ce ne sera pas le cas ici donc le désavantage est moins grand pour Sinner ".