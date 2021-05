David Goffin a été éliminé dès le premier tour à Roland-Garros face au jeune Lorenzo Musetti 6-0, 7-5 et 7-6 (7/3). La rencontre a duré 2 heures et 18 minutes. Le Belge est passé à côté de sa rencontre. Mené 6-0 dans le 1er set, David aura tenté de s’accrocher dans le second, en s’octroyant même une balle de set, et le troisième set, mais en vain.

Roland-Garros : David Goffin battu par Musetti en 3 sets - Roland-Garros - 31/05/2021 David Goffin a été éliminé dès le premier tour à Roland-Garros face au jeune Lorenzo Musetti 6-0, 7-5 et 7-6 (7/3). La rencontre a duré 2 heures et 18 minutes. Le Belge est passé à côté de sa rencontre. Mené 6-0 dans le 1er set, David aura tenté de s’accrocher dans le second, en s’octroyant même une balle de set, et le troisième set, mais en vain.

David Goffin a été éliminé dès le premier tour à Roland-Garros face au jeune Lorenzo Musetti 6-0, 7-5 et 7-6 (7/3). La rencontre a duré 2 heures et 18 minutes. Le Belge est passé à côté de sa rencontre. Mené 6-0 dans le 1er set, David aura tenté de s’accrocher dans le second, en s’octroyant même une balle de set, et le troisième set, mais en vain.

C’est la deuxième année consécutive que David Goffin prend la porte dès le premier tour des Internationaux de France. Après Jannik Sinner l’an passé, le bourreau du Liégeois se nomme cette année Lorenzo Musetti, 19 ans.

Face à un Goffin nerveux en début de rencontre, Musetti survole le premier set et le remporte par 6-0. Le deuxième set est plus disputé. Goffin s’offre même une balle de set à 4-5 sur le service de son adversaire. Mais le N.1 belge ne convertit pas cette occasion. Musetti s’empare ensuite de la mise en jeu suivante de Goffin et s’en va gagner le deuxième set 7-5.

On pense David dans les cordes, surtout que dans le troisième set, Musetti convertit une balle de break pour mener 2-1. Après six balles de break manquées, Goffin parvient enfin à prendre la mise en jeu de Musetti pour recoller à 5-5. On assiste alors à un nouveau break de Musetti suivi d’un contrebreak de Goffin. Le set se poursuit au jeu décisif où Musetti émerge 7/3.

Le 10e Roland-Garros de Goffin s’arrête donc dès le premier tour, comme en 2013, 2014 et 2020. Les quarts de finale atteints en 2016 constituent son meilleur résultat à Paris.

Au deuxième tour, Musetti affrontera le Français Jo-Wilfried Tsonga (ATP 77) ou le Japonais Yoshihito Nishikori (ATP 57).