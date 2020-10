Roland-Garros: Carreno Busta bat Altmaier et retrouve Djokovic en quarts

Pablo Carreno Busta - © MARTIN BUREAU - AFP

Carreno Busta bat Altmaier et retrouve Djokovic en quarts - Tennis - Roland Garros - 05/10/2020 L'Espagnol Pablo Carreño Busta (18e) s'est qualifié pour les quarts de finale de Roland-Garros en dominant le qualifié allemand Daniel Altmaier (186e) en trois sets 6-2, 7-5, 6-2 lundi soir. Carreño Busta a désormais rendez-vous de nouveau avec le N.1 mondial Novak Djokovic au prochain tour, comme en huitièmes de finale de l'US Open début septembre. Ca ne rappellera pas au Serbe ses meilleurs souvenirs : c'est au cours de ce match qu'il a été disqualifié quand une balle qu'il a frappée dans un geste d'humeur a malencontreusement atterri sur une juge de ligne. En se hissant en quarts de finale, l'Espagnol de 29 ans égale son meilleur résultat sur la terre battue parisienne. Il avait atteint le même stade du tournoi en 2017. Ce match, initialement programmé sur le court Suzanne-Lenglen, a été déplacé sous le nouveau toit du Central à cause de la pluie. Le dernier huitième de finale du tableau féminin, entre la Tunisienne Ons Jabeur (35e) et l'Américaine Danielle Collins (57e), est lui reporté à mardi matin.