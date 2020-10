Roland-Garros : Berrettini, Sonego,Travaglia, Sinner, Cecchinato, cinq Italiens au troisième tour

C’était en 1976… Adriano Panatta a mis fin au parcours de Bjorn Borg, le nouveau roi des lieux, en quart de finale de Roland-Garros. Il est d’ailleurs resté dans l’histoire comme le seul joueur à avoir battu le Suédois à la Porte d’Auteuil. Et il est allé jusqu’au bout. Il a soulevé la Coupe des Mousquetaires, comme Nicola Pietrangeli l’avait fait avant lui, en 1959 et 1960.

Adriano Panatta et Nicola Pietrangeli sont les deux seuls Italiens à avoir gagné des tournois du Grand Chelem en simple. Depuis, des Italiennes ont inscrit leur nom au palmarès de ces épreuves tellement importantes, Francesca Schiavone à Roland-Garros en 2010, et Flavia Pennetta à l’US Open en 2015. Ce sont d’ailleurs les dames qui ont apporté les plus beaux trophées à l’Italie, depuis une quinzaine d’années. La génération dorée des Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Roberta Vinci et Sara Errani a également gagné quatre Fed Cup, de 2006 à 2013. La première, c’était à Charleroi, aux dépens de la Belgique.

Des joueurs de tennis italiens, il y en avait toujours, sur le circuit. Mais pas en très grand nombre, et pas parmi les favoris des grands tournois. Tout va peut-être changer, les Italiens vont peut-être revendiquer quelques trophées importants, ces prochaines années.

En tout cas, ils sont déjà là, très nombreux. lls étaient dix, dans le tableau final, en simple. Et ils sont cinq, au troisième tour de Roland-Garros. C’est du jamais vu en Grand Chelem, depuis le début de l’ère Open, il y a une cinquantaine d’années. Il y a Matteo Berrettini (24 ans, 8e mondial, qui sera dans quelques jours au tournoi d’Anvers), Lorenzo Sonego (25 ans, 46e mondial), Marco Cecchinato (28 ans, 110e mondial), Jannik Sinner (19 ans, 75e mondial, tombeur de David Goffin au premier tour, et espoir numéro un du tennis transalpin), et Stefano Travaglia (28 ans, 74e mondial). Et il n’y a même pas Fabio Fognini, le plus connu des joueurs italiens, depuis quelques années. Ni Lorenzo Musetti, 18 ans, qui vient de frapper les premiers grands coups de sa carrière professionnelle, à l’occasion du tournoi de Rome.

Matteo Berrettini est donc le chef de file de cette nouvelle génération italienne. A 24 ans, il a déjà pas mal d’expérience des grands rendez-vous. Il a atteint les demi-finales de l’US Open, l’année dernière. Il fait partie du top 10 mondial.

A Roland-Garros, c’est lui qui s’est chargé d’expliquer la réussite actuelle du tennis italien. "Il n’y a pas une seule raison, mais pas mal de facteurs."

Il y a le travail de la Fédération Italienne, et les talents individuels, bien sûr. Mais il y a aussi l’émulation. "Quand Francesca Schiavone a gagné Roland-Garros, j’avais quatorze ans. Et je me souviens de l’impact que cela avait eu en Italie, pour le tennis, pour le monde du sport, et pour nous. C’était énorme. Elle était une vraie combattante, sur le court. Elle et les autres joueuses nous ont montré la voie à suivre. Et Marco Cecchinato, qui a atteint les demi-finales de Roland-Garros, il y a deux ans, cela nous a motivés aussi."

L’Italie possède de très bons entraîneurs, aussi. Des coaches qui prônent la stabilité, et qui travaillent depuis longtemps avec les jeunes pousses. Berrettini travaille avec la même personne, Vincenzo Santopadre, depuis dix ans. Le célèbre Ricardo Piatti aide Jannik Sinner depuis ses treize ans.

Et puis, selon Matto Berrettini, l’un des plus grands facteurs de réussite du tennis italien, c’est le nombre de tournois challengers organisés chaque année dans la Botte. Il y en a treize. Les challengers sont ces épreuves de "deuxième division", plutôt réservées aux joueurs classés au-delà de la cinquantième place mondiale. Des compétitions qui permettent aux plus jeunes de s’aguerrir. Les challengers italiens offrent bien sûr des invitations aux joueurs italiens, qui peuvent ainsi se frotter pour la première fois, puis régulièrement, à des adversaires de haut niveau. "Nous sommes le premier ou le deuxième pays qui accueille le plus de tournois challengers, après les Etats-Unis. La Fédération Italienne garantit des wild-cards aux jeunes joueurs italiens, et c’est très important. Ce qui est essentiel aussi, c’est que les plus jeunes ne sont pas obligés de voyager partout dans le monde, pour jouer des bons tournois. Aller en Chine pendant deux mois, c’est une chose, mais c’est fatigant. Et c’est cher. Pouvoir rester en Italie pendant ces deux mois, c’est un gros avantage."

Et le phénomène d’émulation est bien sûr toujours présent maintenant, mais entre les joueurs italiens. "Quand l’un de nos joueurs perd, il y en a encore cinq ou six derrière. Jusqu’à l’année dernière, j’étais le plus jeune. Et maintenant, je fais figure de joueur d’expérience".

L’Italie sera peut-être bientôt prête à gagner à nouveau des Grands Chelems. En attendant, vu le nombre et la qualité de ses représentants, elle semble déjà prête à gagner des Coupe Davis.