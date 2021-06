Roland-Garros : Anastasia Pavlyuchenkova bat Tamara Zidansek et se hisse en finale, la première de sa carrière en Grand-Chelem

Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 32) a battu Tamara Zidansek (WTA 85e) en demi-finale du tournoi de Roland-Garros, 7-5, 6-3 en 1h36. Elle accède donc à la finale du tournoi parisien, sa toute première dans un tournoi du Grand-Chelem. Ce sera contre Maria Sakkari ou Barbora Krejcikova.

Les deux joueuses n’ont pas offert un grand spectacle, toutes deux émoussées par leur long parcours inhabituel, mais aussi un peu tétanisées par l’enjeu.

Le résumé du match :

Zidansek commence bien cette rencontre alors que la Tchèque commet beaucoup de fautes. Break d’entrée pour la Slovène qui confirme ensuite pour faire 2-0.

Mais Pavlyuchenkova entre peu à peu dans la rencontre, réalise un jeu blanc pour faire 2-1. Elle gomme ensuite le break dans la foulée. Cette demi-finale est désormais vraiment lancée.

Les deux joueuses remportent ensuite leur mise en jeu… Elles semblent encore toutes deux un peu tétanisées, elles commettent beaucoup d’erreurs.

Pavlyuchenkova breake à nouveau pour faire 5-3, mais Zidansek réagit directement. Aucune des deux joueuses ne parvient vraiment à prendre le dessus dans cette première manche.

C’est finalement Anastasia Pavlyuchenkova, un petit peu plus solide qui parvient à tirer son épingle du jeu et à empocher le premier set, 7-5.

La deuxième manche est assez similaire à la première. La joueuse russe breake et confirme pour faire 2-0. Mais son jeu reste très irrégulier et petit à petit Zidansek se replace dans le set. Mais elle continue à commettre trop d’erreurs et laisse aussi filer cette deuxième manche.