Roland-Garros : "A l’entraînement, David Goffin est ouvert et souriant, mais en match, il doute"

David Goffin vit des moments difficiles. Il n’a pas perdu son tennis, il a toujours envie de jouer, mais il n’arrive plus à gagner. Il lui manque la fluidité dans son jeu ; il lui manque la confiance ; il lui manque la sérénité. Ces temps-ci, il bloque dès les premiers points ; il rumine, il se pose des questions.

Il a été battu, comme l’an dernier, dès le premier tour du tournoi de Roland-Garros. Battu par le jeune Italien Lorenzo Musetti, 6/0-7/5-7/6, en loupant une balle d’égalisation à une manche partout.

Au lendemain de cette cruelle défaite, Germain Gigounon, le coach de David Goffin, est revenu sur ce match, sur les doutes qui agitent son joueur, sur sa quête d’une solution.

Germain, quelle est votre explication, à propos de ce qui s’est passé hier avec David ? Et en particulier dans l’entame de son match…

David a beaucoup de mal à se libérer en match, pour l’instant. Il est bien conscient de ce problème. Et quand il commence une rencontre, il est malheureusement trop focalisé là-dessus. Il accorde beaucoup d’importance à ce qui se passe au début du match. Quand il voit que les deux premiers jeux, qui sont serrés, ne tournent pas en sa faveur, il se pose des questions. Et très vite, cela fait 3/0 pour l’adversaire. Il y a un peu de panique qui s’installe, et il y a le doute qui s’insinue. Après, il essaye de se battre. Y compris contre lui-même, puisqu’il doit lutter contre ces doutes, ces petits blocages. Il tente de s’accrocher, et le score (6/0-7/5-7/6) montre qu’il ne veut pas laisser tomber. Mais c’est compliqué, en ce moment. Il n’arrive pas à reproduire le niveau qu’il a à l’entraînement ; il n’arrive pas à se libérer, et à jouer à son vrai niveau. Tout sort moins bien, ses choix ne sont pas assez francs. Il n’y va qu’à moitié, dans ses retours ou ses changements de direction. C’est ce que je ressens.

Vous pensez que la solution ne peut venir que des entraînements ?

Ce qui est sûr, c’est qu’il doit continuer à s’entraîner. Quand c’est difficile, se morfondre n’aide pas. Mais il est certain qu’il y a un cap qu’il doit franchir en match. Je sais que les entraînements se passeront bien la semaine prochaine, comme chaque fois. A Paris, il n’y a pas eu un seul mauvais entraînement, il y a même eu beaucoup de constance. Il était relâché ces trois derniers jours, et il jouait son jeu. Et puis, quand le match commence, le doute s’installe à nouveau. C’est ça qui est très compliqué aujourd’hui. On essaye de trouver des solutions, de discuter, de voir le match différemment. Hier, il y a des petites choses qui auraient pu faire tourner le match, et par exemple la balle de set au deuxième. Dos au mur, dans le troisième, il se relâche, et on voit le David que je connais à l’entraînement. Mais malheureusement, il perd le tie-break. Je pense qu’il va falloir gagner un ou deux matches comme celui-là, et cela pourra peut-être tourner. Mais c’est difficile. Et pour lui, c’est compliqué, dans sa tête. Il sent qu’il fait le boulot à l’entraînement, mais que ça bloque en match, et que des doutes arrivent dès les premiers points.

David a besoin de confiance et de solidité autour de lui

Pour parler franchement, vous vous dites toujours que votre duo peut y arriver ?

Je sais de quoi David est capable, et qu’il traverse une période difficile. Mais ce n’est pas le seul joueur qui vit une telle chose. Et justement, il a besoin de confiance autour de lui, et de solidité. Il faut rester à ses côtés en ce moment. Ce n’est pas en changeant tout quand cela ne va pas, que cela ira mieux. Il a besoin de certitudes et de confiance. Moi, je reste persuadé qu’il peut encore réussir de grandes choses. Sinon, je ne serais pas là, aussi motivé, à ses côtés. Je ne suis pas du tout défaitiste, et je pense que je peux l’aider.

Pensez-vous qu’une aide extérieure, un psychologue par exemple, pourrait être utile ?

Rien n’est à exclure. Comme je le disais, on est en train de chercher des solutions, d’essayer d’avancer. C’est une piste comme une autre, d’amener quelqu’un dans l’équipe. On va étudier toutes les possibilités. Et ce n’est pas du tout une bête idée. David a travaillé pendant longtemps avec un coach mental, mais ce n’est plus le cas pour l’instant.

Des joueurs souffrent en ce moment, et c’est interpellant

L’année dernière, à Roland-Garros, David avait reconnu souffrir d’une sorte de "Covid blues", et c’est vrai que la période était anxiogène. Y a-t-il encore des aspects psychologiques qui découlent de cela ?

Depuis cette période, il ne s’est jamais complètement retrouvé. Oui, il a gagné le tournoi de Montpellier. Mais même là-bas, la semaine avait été très compliquée, avant de bien se terminer. Et il avait eu du mal à enchaîner après cette victoire. Donc oui, il y a toujours un climat contre lequel il se bat, mais ce n’est pas uniquement à cause de la pandémie. La pandémie a peut-être provoqué chez lui une réflexion, c’est vrai. Mais il y a une chose qui interpelle, c’est qu’il y a beaucoup de joueurs qui souffrent. Il y a eu les Simon, Schwartzman, Monfils, Thiem, qui ne sont pas bien. Ce qui arrive à Osaka est encore complètement différent. Il y a une question que je me pose : est-ce que la coupure entre le printemps et le mois d’août 2020 a pu faire réfléchir les joueurs, a pu les faire douter, alors qu’ils étaient dans quelque chose qui tournait bien depuis des années. C’est possible. Je pense que s’il y a plusieurs cas, il faut s’interroger. Maintenant, le seul cas qui m’intéresse, c’est David. Et j’essaye de trouver des solutions et de discuter beaucoup avec lui. Sur les entraînements et les jours de préparation avant les tournois, je sens quelqu’un qui est content de jouer, et qui prend du plaisir. Avant ce tournoi, il était ouvert et souriant. Bien sûr, il n’y avait pas la tension d’un match. Aujourd’hui, le fossé entre les entraînements et les matches est trop grand, et c’est là-dessus qu’on travaille. En tout cas, ce que je vois à l’entraînement me donne de l’espoir. Son niveau est là, quelque part. Pas en match, malheureusement.

