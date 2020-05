Roland-Garros à huis clos ? "Il vaut mieux annuler" estime Leconte (média)

Finales Hommes : Rafael Nadal - Dominic Thiem - Roland Garros 2019 - 09/06/2019 Et de 12 pour Rafael Nadal. L’Espagnol continue d’écrire sa légende du côté de Roland Garros. En s’imposant en 4 sets face à Dominic Thiem, le numéro 2 mondial remporte sa douzième finale des internationaux de France. Il devient le premier joueur de l'histoire, hommes et femmes confondues, a remporter douze fois le même titre majeur. L'Espagnol, numéro 2 mondial, s'est imposé 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 en 3 heures et 1 minute face à l'Autrichien Dominic Thiem, 4e mondial, en finale sur le Court Philippe-Chatrier.