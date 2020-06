Roland-Garros 2005 : Henin-Kuznetsova... le match de tous les dangers !

17 ans plus tard, jour pour jour, Benjamin Deceuninck et Raffaela Raschella nous proposent sur la Deux , à partir de 14 heures 15 , un documentaire de 90 minutes intitulé : " J'espère que t'es fière de moi, maman."

Un début de tournoi compliqué...

En arrivant à Paris, Justine Henin est invaincue sur terre battue. Elle a réussi un sans-faute. A Charleston, à Varsovie et à Berlin, ses adversaires ont mordu la poussière de l'ocre.

Après le rendez-vous manqué de 2004, la Belge revient à la Porte d'Auteuil avec la ferme intention d'accrocher un troisième titre de Grand Chelem à son palmarès. Mais en jetant un rapide coup d'œil sur son tableau, elle se rend compte que cette quinzaine ne sera pas un long fleuve tranquille.

Le premier tour confirme cette tendance. Justine affronte une joueuse de terre battue, l'Espagnole Conchita Martinez. Si le premier set est expédié en un temps record et sur un sec 6/0, Justine connaît, ensuite, un inquiétant passage à vide sanctionné par un 4/6. La Belge est sensible aux éléments climatiques, elle aime le soleil, il fait gris et venteux, ces conditions la perturbent. Elle ne sent pas les choses même si finalement, elle remporte la manche décisive 6/4 et se retrouve au deuxième tour contre une autre Espagnole Virgina Ruano qu'elle renvoie avec pertes et fracas, 6/1 et 6/4.

Troisième tour et troisième adversaire espagnole sur le chemin de la Rochefortoise, c'est Annabel Medina Garrigues qui s'offre la première manche et qui bouscule notre compatriote qui s'accroche. Elle concède la première manche puis elle reprend l'initiative. Elle rejoint l'Espagnole et s'impose 4/6, 6/2 et 6/3. Justine se qualifie pour les huitièmes de finale où l'attend la Russe Svetlana Kuznetesova.