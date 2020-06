Roland-Garros 2003, Henin ne laisse "aucune chance" à Clijsters et entre au Panthéon

17 ans plus tard, jour pour jour, Benjamin Deceuninck et Raffaela Raschella nous proposent sur la Deux , à partir de 14 heures 15 , un documentaire de 90 minutes intitulé " J'espère que t'es fière de moi, maman. "

Depuis le début de leur carrière respective, Justine Henin et Kim Clijsters se sont affrontées à douze reprises, toutes compétitions confondues. Les statistiques renseignent set succès pour Kim et cinq pour Justine. La défaite subie, deux ans plus tôt, en demi-finale...à Roland-Garros est le souvenir le plus douloureux pour la Rochefortoise.

Comme dans un rêve

Le jour de la finale, Justine ne change rien à ses habitudes. Elle se réveille de bonne heure, elle est en connexion avec sa maman, comme investie d'une mission. Cette journée ne peut lui échapper. De son propre aveu, à Berlin, Kim avait évolué à un excellent niveau mais elle pensait qu'elle ne serait pas capable de reproduire la même prestation à Paris.

Pour ,la Belgique, le moment est historique. La famille royale avec le Roi Albert, Philippe, Astrid ainsi que plusieurs membres du gouvernement ont fait le déplacement pour assister à cet événement. C'est un peu, le 21 juillet, avec quelques jours d'avance, Paris est envahi par une colonie belge bruyante mais bon enfant. Chacun a choisi son camp, le décor est planté, il ne manque plus que les deux joueuses sur le court Philippe Chatrier.

A 19 ans, Kim dispute sa deuxième finale après celle perdue, en 2001, face à Jennifer Capriati, déjà à Roland-Garros. Justine à 21 ans et elle dispute aussi sa deuxième finale en Grand Chelem, battue, elle aussi, en 2001 et aussi contre une Américaine, Venus Williams, mais c'était sur le gazon de Wimbledon. Un début de partie parfait lui permet d'évacuer définitivement la désillusion de 2001. Justine dirige le jeu. Kim le subit ou plutôt subit l'outrageuse domination de son adversaire. Les jeux défilent, donnent le vertige aux 17000 spectateurs présents. Une exécution en 29 minutes qui se conclut sur un cinglant 6/0. Avec 75% de premières balles, des montées efficaces et des amorties toutes en finesse et un revers rarement pris en défaut, Justine ne laisse aucune chance à Kim.

Nous sommes partis dans une finale sens unique ? Ce serait faire peu de cas de Clijsters qui, dans les cordes, au bord du ko, va trouver l'énergie pour revenir dans la rencontre.

Euphorique, sur un nuage, Justine voit l'intensité de son jeu diminuer. Les échanges s'équilibrent. Soutenue par Lleyton Hewitt, Kim s'accroche et veut encore y croire, le propre des champions. Kim égalise à 4 partout...Justine refuse de visualiser une victoire qui s'offre à elle. Il y a une tension mais elle est positive, elle veut contrôler ses émotions. Elle veut rester dans l'instant présent. Mais quelques minutes plus tard, Justine convertit sa balle de match...6/0 et 6/4 en 67 minutes.

Le rêve est devenu réalité.