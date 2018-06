Rick Vleeschouwers, coach de Mertens: "Halep doit gagner, Elise est capable de gagner"

"Halep doit gagner, Elise peut gagner. Et elle est capable de le faire", a dit Rick Vleeschouwers. Le coach d'Elise Mertens s'est exprimé dimanche à Roland-Garros sur le pétillant duel que sa protégée s'apprête à disputer contre Simona Halep (WTA 1) pour une place en quart de finale. La Limbourgeoise, déjà demi-finaliste, aura même les honneurs du court central, le Philippe Chatrier, dès 11h pour tenter de forger l'exploit.

"Il est clair qu'Halep est favorite", a-t-il expliqué. "C'est une fille qui joue très bien sur terre battue. Vous pouvez la faire courir gauche-droite pendant des heures et elle ne bronchera pas. Elise devra essayer d'arriver dans une situation où Halep peut se mettre à douter, car la Roumaine n'est pas toujours sereine mentalement. Maintenant, il faut évidemment pouvoir arriver à ce point. Elise va devoir très bien varier le jeu, ne pas avoir peur de monter au filet et surtout essayer d'utiliser tout le court. Je pense que ce sera une bonne tactique, car il faut sortir Halep de sa zone de confort. Si elle y parvient, elle aura une chance."

Rick Vleeschouwers, qui a repris Elise Mertens en main au début du mois d'avril, est en tout cas très satisfait des progrès réalisés par la Limbourgeoise, marqués par des victoires aux tournois sur terre battue de Lugano et Rabat.

"Ce qui me plaît chez Elise, c'est qu'elle n'est jamais satisfaite", poursuivit le Néerlandais de 32 ans, "Même quand elle gagne un match, elle est toujours très critique de son niveau. On l'a encore vu après sa victoire ici au deuxième tour (NDLR: contre Watson). Et elle avait raison, car elle n'avait pas bien joué. Elle s'était montrée beaucoup trop prudente. Ensuite, elle a su se libérer contre Gavrilova. Elle n'a plus hésité à prendre l'initiative et surtout, elle a osé suivre ses attaques au filet. Elle doit continuer dans cette voie."