Rétro : Finale de Roland Garros 2003, Justine Henin à jamais dans l'Histoire

C’était l’une ou l’autre. Ce jour-là, la Belgique est heureuse mais partagée. Ce n’était plus Kim ET Justine, mais Kim OU Justine. Les plus grands fans choisiront leur camp mais beaucoup, en Belgique, seront incapables de trancher. Ce qui rend ce moment inoubliable un peu inconfortable.

Les deux championnes, dont tout le pays suit la fulgurante progression simultanée depuis plus de deux ans, se retrouvent donc ensemble pour l’ultime rendez-vous parisien. Cela ne sera pas un grand match, mais cela restera un grand moment.

Justine Henin est rentrée dans l’histoire un samedi. Mais la Belgique a gagné son premier Grand Chelem un jeudi. Lors des demi-finales, Kim Clijsters a relativement facilement écarté Nadia Petrova en début d’après-midi. Si Justine Henin bat Séréna Williams dans la foulée, le premier titre en Grand Chelem belge deviendra donc une certitude. Au bout d’un combat magnifique, d’une opposition de style spectaculaire, Justine bat l’Américaine pour la troisième fois en sept matchs et inverse doucement la tendance de leur début de carrière.

Voilà, nos deux championnes, déjà finalistes une fois en Grand Chelem deux ans plus tôt, se retrouvent au même prestigieux endroit, au même grand moment.

Ce sept juin 2003, ce sera désormais une belle habitude les jours de finales dames, les allées de Roland sont noir-jaune-rouge de monde. Nos drapeaux tricolores égaient cette belle journée ensoleillée, légèrement venteuse.

Justine Henin a tout juste 21 ans. Kim Clijsters aura 20 ans le lendemain. Deux ans plus tôt, elles s’étaient déjà retrouvées sur ce même court Philippe Chatrier, mais au stade précédent, en demi-finale. Ce jour-là, Justine avait avoué avoir " manqué d’insouciance " par rapport à sa belge rivale. Deux ans plus tard, elle a retenu la leçon. Roland, c’est son rêve, la promesse à sa maman décédée.

C’est déjà leur onzième affrontement sur le circuit WTA. Clijsters mène sept victoires à trois. Mais Justine a gagné leur magnifique dernier match, à Berlin, sur terre battue.

Celui-ci sera moins beau, tout simplement.

Même s’il y a toujours plusieurs façons de lire un score, en tennis: 6-0, 6-4 en une heure et huit minutes de jeu. Cela ressemble à un cavalier seul d’une Justine au galop. Cela n’a pas tout à fait été le cas. Kim a eu la première balle de jeu. Kim a mené 0-40 dans les deuxième et quatrième jeux. Kim était encore la première à " 40 " dans le cinquième jeu. Elle les a donc tous perdu.

Un peu plus tendue, sans doute, face à une Justine en mission. Cela se voit dès les premiers coups de raquette. Quand le coup droit de Justine " claque " comme ça, c’est le signe des bons jours. Son revers l’abandonnant rarement. Ce sera Son Grand Jour. Fait de montées efficaces, d’amorties bien senties, de regards à peine crispés vers Carlos.

Kim aura bien essayé, revenant à 4-4 dans le deuxième set, portée par les c’mooooon de son boyfriend d’alors, Lleyton Hewitt.

La tribune présidentielle, plus royale que jamais avec le Roi Albert, Philippe, Astrid, apprécie ce moment où la Belgique a gentiment envahi Paris.

En bas, dans l’arène, deux reines. Le dernier coup droit de Kim offre la victoire à Justine. C’est fini, le pays n’a plus à choisir. Avant la prochaine fois. Il n’a plus qu’à profiter du moment présent. Cet instant où la Belgique se retrouve officiellement dans le camp des vainqueurs de Grand Chelem. Profiter de cette intense émotion lors du discours de Justine. Ces mots éternels pour sa maman.

Dans le stade, les spectateurs conservent une relative pudeur, par respect pour Kim Clijsters. Le lendemain, sur la Grand Place de Bruxelles, ils peuvent laisser éclater leur joie et hurler toute leur fierté à leur " Juju ". Ils seront 10.000 à l’acclamer. Pour la postérité.