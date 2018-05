Recherche un perdant... désespérément

C'est du jamais vu à Roland-Garros... 8 joueurs ont déclaré forfait ces derniers jours, après le début des qualifications. Et on ne parle que du tableau masculin. Donc ils doivent être remplacés par 8 lucky losers. Un lucky loser, pour rappel, est un joueur qui a perdu au troisième et dernier tour des qualifications, mais qui est repêché à la suite d'une défection.

D'habitude, un lucky loser peut entrer dans le tournoi. Parfois deux. Rarement plus. Parce qu'auparavant, un joueur qui était dans le tableau mais qui était blessé ou malade choisissait plutôt de se présenter sur le court, quitte à ne jouer que quelques jeux avant de renoncer. Il y avait un bon chèque à la clef. Et aller chercher son chèque quand on a gagné le droit, grâce à son classement, d'entrer dans le tableau final d'un tournoi du Grand Chelem, c'est finalement assez humain. A Roland-Garros, cette année, les battus du premier tour touchent 40.000 euros. Ce qui n'est pas négligeable pour un 80e mondial, par exemple.

Le règlement qui change tout

Mais le règlement vient de changer. Dorénavant, un joueur qui renonce touche 50% de ce prize-money, soit 20.000 euros. Et celui qui le remplace, le lucky loser, recevra les autres 20.000 euros. Désormais, le joueur blessé déclare forfait plus facilement. D'où les 8 lucky losers déjà enregistrés pour cette édition de Roland-Garros. Et ce n'est peut-être pas fini, d'autres forfaits peuvent tomber jusqu'à la fin du premier tour, soit mardi après-midi.

Mais la nouvelle règle, tout le monde n'y est pas encore habitué. Et peu de gens s'attendaient à ce qu'elle "marche" aussi bien. Les organisateurs sont donc "en panne" de lucky losers. Avant, quand vous étiez le 8e sur la liste, vous saviez que vous n'aviez aucune chance, et vous quittiez les lieux. Maintenant, il faut absolument attendre. Et aller signer chaque matin du premier tour, pour rappeler que vous êtes candidat au statut de lucky loser.

Où sont les lucky losers ?

Ce dimanche, seul l'Egyptien Mohamed Safwat l'a fait. Et il a eu raison. Il est devenu le 7e lucky loser de ce tournoi, quand le Serbe Viktor Troicki s'est retiré. Après le forfait de l'Australien Nick Kyrgios, il en fallait un 8e. Et il n'y a plus personne...

Le suivant sur la liste (et c'est l'ordre du classement ATP qui compte désormais), c'était l'Indien Prajnesh Gunneswaran. Il ne pourra pas entrer dans le tableau. Il a déjà quitté Paris. Il s'est inscrit, et a déjà signé, dans un tournoi challenger, en Italie. Unlucky loser...

Le suivant (encore) sur la liste, c'est l'Argentin Marco Trungelliti. Il a aussi quitté Paris, direction Barcelone. Lui, il n'est inscrit à aucun autre tournoi, il n'a signé nulle part. Il va pouvoir entrer dans le tableau. Il est sur la route du retour. 1000 km, 9 heures de route, de Barcelone à Paris. Il est là, enfermé dans la voiture, mais lui, c'est un lucky lucky loser. Il a eu la chance que personne d'autre ne signe la "liste de présence" ce matin (il pourra encore le faire demain matin). Et il a eu la chance que son futur adversaire, Bernard Tomic, ne soit pas programmé ce dimanche, sur les courts de Roland-Garros.

Ruben Bemelmans, un perdant très heureux

Ruben Bemelmans est dans une situation bien meilleure. Il était 5e sur la liste des lucky losers. Il a dû patienter, avant de savoir s'il serait repris ou pas, mais pas trop longtemps. Il a visité la Tour Eiffel, il a fait un peu de tourisme, mais il est resté à Paris, et il n'est jamais vraiment sorti de son tournoi. Il a appris la bonne nouvelle samedi soir, et ne devra jouer que mardi. Ca va...

En tout cas, la nouvelle règle concernant les lucky losers, il l'apprécie beaucoup. "On est en général très contents de cette nouvelle règle. Avant, des joueurs entraient sur le terrain, faisaient trois jeux, et prenaient le prize-money. La nouvelle règle donne plus de chances au gars qui se bat à fond dans les qualifs, et qui mérite aussi une place dans le tableau. C'est une très bonne règle. Et je ne dis pas ça parce que je suis lucky loser. Je la trouvais déjà très bien avant. Dans les tournois ATP, ils font la même chose, sauf que là, celui qui se retire reçoit 100% du prize-money. Cela donne une chance aux joueurs des qualifs qui perdent au dernier tour. Je suis très content de cette règle."

Les organisateurs des tournois aussi, forcément, et les spectateurs. Il y aura moins de matches tronqués, de rencontres qui se termineront par des abandons.