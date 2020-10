Rafael Nadal remporte son 13e Roland-Garros en écrasant Djokovic (6-0, 6-2, 7-5)

Nadal atteint déjà des sommets dans le premier set

Novak Djokovic souhaite donner le ton dès le début du match : sur son premier jeu de service, il tente à quatre reprises des amorties, coup dont il avait prévenu qu’il ferait régulièrement usage durant cette quinzaine. Il est néanmoins breaké sur ses deux premiers jeux de service et se retrouve mené 4-0. Nadal joue particulièrement juste, ne commettant quasiment aucune faute directe et en faisant la différence dans les échanges courts. A l’inverse, Djokovic peine à faire parler son service. Même en menant 40-0 sur son service, Djokovic est mis en difficulté par un Espagnol déterminé qui prend un troisième break consécutif. Il clôt la première manche en 45 minutes via un ace et part se rasseoir, le regard fermé. Il vient de faire le set parfait face au numéro 1 mondial. La dernière fois que Djokovic avait concédé un 6-0, c'était précisément face à Rafael Nadal au tournoi de Rome, également sur terre battue.