Nadal dans l'inconnue face à Londero (LIVE vidéo vers 16h)

Rafael Nadal déroule face à Londero pour accéder aux 1/4 - Roland Garros 2019 - 02/06/2019 Rafael Nadal s'est facilement qualifié pour les quarts de finale de Roland-Garros. L'Espagnol, 2e mondial et tête de série N.2, a battu l'Argentin Juan Ignacio Londero (ATP 78) en trois sets 6-2, 6-3, 6-3 et 2h16 de jeu en 8e de finale dimanche sur la terre battue du Court Philippe-Chatrier. Rafael Nadal, en quête d'un 12e sacre à Paris, n'a perdu qu'un set depuis le début du tournoi, contre David Goffin (ATP 29), qu'il a éliminé au tour précédent. En quarts de finale, Nadal sera opposé au vainqueur du match entre le Japonais Kei Nishikori (ATP 7/N.7) et le Français Benoit Paire (ATP 38), programmé en soirée sur le Court Suzanne-Lenglen.