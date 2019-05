Rafael Nadal déroule au premier tour - Roland Garros - 1er Tour - 27/05/2019 L'Espagnol Rafael Nadal, numéro 2 mondial, a très facilement remporté son premier match à Roland-Garros lundi sur la terre battue parisienne. Onze fois lauréat de ces Internationaux de France, le Majorquin a disposé en une heure et 57 minutes de jeu de l'Allemand Yannick Hanfmann (ATP 180), 27 ans, issu des qualifications, au bout de trois sets expédiés 6-2, 6-1 et 6-3. Rafael Nadal, 32 ans, poursuit ainsi son outrageuse domination sur la terre battue et affrontera au deuxième tour un autre joueur issu des qualifications qui sera soit un autre Allemand Yannick Maden (ATP 114), soit Kimmer Coppejans (ATP 178). Au troisième tour, le vainqueur de ce duel jouera contre le gagnant du match qui opposera David Goffin (ATP 29) au jeune Serbe de 18 ans Miomir Kecmanovic (ATP 81) dans le cadre du deuxième tour