Rafael Nadal célèbre ses 35 ans à Roland-Garros… D’autres "stars" ont l'occasion de briller pour leur anniversaire

Les Jeux Olympiques auront lieu cet été entre le 23 juillet et le 8 août… date d’anniversaire d’un certain Roger Federer. L’Helvète fêtera là ses 40 ans et ne rêve que d’une chose : avoir la médaille d’or autour du cou. Le titre olympique est l’un des derniers objectifs non accomplis de Rodgeur. Après avoir fait l’impasse sur les JO de Rio, le codétenteur du record de titres en Grand Chelem veut s’offrir un beau cadeau… avant de tirer sa révérence ? Nul ne le sait, même pas lui, mais une chose est sûre : il s’agirait d’un beau cadeau d’adieu.