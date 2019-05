Une épopée à la Dewulf en 1997 ? Le titre suprême comme lors du quadruple bonheur simple de Justine Henin (2003-05-06-07) ? Une double surprise comme Rochus/Malisse en 2004 ? Que nous réserve cette cuvée 2019 de Roland Garros version belge ? A priori, sur papier, cela ne devrait pas être un grand cru. Pas qu’il n’y ait pas de talent, non. C’est plutôt la confiance qui est en berne. Côté dames, Elise Mertens (1/2 à l’Open d’Australie), Alison Van Uytvanck (1/4 à Roland Garros) et Kirsten Flipkens (1/2 à Wimbledon) ont déjà toutes brillé en Grand Chelem. Mais la saison semble difficile.

Celle d’Elise Mertens est contrastée. Une flamboyante victoire à Doha avec trois Top 10 écartées sur sa route triomphante et puis…plus rien ! Ou pas grand-chose. En gros, 4 maigres victoires en huit tournois depuis sa Qatar strophe enchantée. Sur terre battue, cela n’est pas la joie avec 4 défaites au premier tour en 5 tournois. Mais sur ce circuit féminin très ouvert qui voit quasiment une gagnante différente chaque semaine, cela peut vite repartir dans le bon sens. Son début de tournoi (Zidansek, 68e mondiale au premier tour) pourrait lui permettre de monter en puissance. Tout semble jouable jusque Pliskova, 2e mondiale, en quart de finale. A Elise de nous écrire sa plus belle lettre parisienne, elle qui avait atteint les huitièmes l’an dernier.

Le premier tour d’Alison Van Uytvanck, contre l’Espagnole Sorribes Tormo (68e) semble également à sa portée. « Ali » monterait ensuite sur le ring contre un gros morceau au 2e tour : Sloane Stephens, finaliste l’an dernier. Mais avec son jeu varié, Van Uytvanck peut espérer faire déjouer l’Américaine, souvent branchée sur courant alternatif.

En parlant de jeu varié, Kirsten Flipkens nous le propose depuis une quinzaine d’années déjà maintenant. La terre battue n’est pas surface de prédilection (jamais de 3e tour à Roland Garros en 10 participations), mais c’est également le cas pour sa première adversaire. Monica Puig, la championne olympique, reste néanmoins une solide cliente. Si Kirsten venait à s’imposer, elle retrouverait Kasatkina, comme l’an dernier, au 2e tour. Difficile donc mais il ne faut pas grand-chose à la jeune Russe cette saison pour perdre le fil de ses brillantes idées.

Chez les messieurs, David Goffin a failli se retrouver seul à défendre nos chances. Mais il a été rejoint par Kimmer Coppejans, sorti des qualifications.

David jouera d’entrée contre Berankis, qui l’a battu en tout début de saison. Mais c’était sur dur. Et le Lituanien adore tellement jouer sur dur qu’il vient de remporter un tournoi Challenger sur cette surface. Ce qui veut dire qu’il a quasiment zappé toute la préparation sur terre battue. Et ce n’est pas sa défaite au premier tour des qualifs à Genève la semaine passée qui le convertira à l’amour de la terre et le mettra en confiance. La confiance que cherche encore un peu David Goffin. Mais qui n’est pas loin. Une récente victoire contre Wawrinka, un gros combat contre Tsisipas permettent d’y croire. Et de voir surtout, qu’il a encore tout à fait le niveau pour faire mal aux meilleurs. Bon, de là à battre Nadal lors d’un théorique 3e tour…

A moins que Kimmer Coppejans n’ait battu le maître des lieux au tour précédent. Mais avant de s’offrir ce joli souvenir, Kimmer devra battre un autre qualifié. L’Allemand Maden sort d’un mauvais belge souvenir. Il a perdu son dernier match avant Roland Garros contre Arthur De Greef. Cela semble donc jouable pour Coppejans, le dernier Belge à avoir soulevé un trophée à Paris. C’était en 2012 et alors que le monde découvrait David Goffin, il avait remporté le tournoi junior.

Lequel des deux écrira l’une des plus grandes Belges histoires à Paris en écartant l’homme aux 11 victoires à Roland Garros ? Nous sommes preneurs. On a toujours aimé les Grands Crus.