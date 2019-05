Quand Nadal fait regretter à son adversaire du jour d'avoir fait deux amorties

S'il avait besoin de rassurer sur sa forme actuelle et sur sa vitesse au démarrage, Rafael Nadal a réussi son coup ce mercredi. Il a battu le jeune Allemand Yannick Maden en trois sets, 6-1, 6-2, 6-4. Maden n'a pas démérité face à l'ogre de la terre battue, offrant du joli spectacle au public du court Suzanne Lenglen. Le 114ème mondial a même tenté plusieurs coups, ne se contentant pas de subir le jeu. Avec plus ou moins de réussite, à l'image d'un moment au milieu du deuxième set.

Alors qu'il est mené 3-1, il tente alors une amortie, plutôt pas mal réalisée mais Nadal est dessus et remporte le point. Il se procure de cette façon une balle de break. Maden recommence sur le point suivant exactement au même endroit. Rafa active une nouvelle fois le turbo et remporte le point d'une très jolie manière. Un nouveau coup au moral de son adversaire. Et un signal à tous ceux qu'il pourrait croiser sur sa route... À commencer par David Goffin en seizièmes de finale.