Pointée du doigt, Naomi Osaka justifie son retrait de Roland-Garros : "Je souffre de dépression depuis l'US Open 2018"

Depuis le lever de rideau de l'édition 2021 de Roland-Garros, c'est assurément l'événement extra-sportif qui fait le plus parler de lui : en refusant d'emblée de se présenter à la presse, la star japonaise Naomi Osaka s'est attiré les critiques du microcosme tennistique et a même reçu une amende de la part de l'organisation.

Pointée du doigt, la Japonaise a finalement décidé de jeter l'éponge et de se retirer du tableau. Un événement inédit que Osaka a justifié sur Twitter dans la foulée : "Je n'ai jamais voulu être une distraction. Je sais que je n'ai pas forcément choisi le meilleur moment et que le message que je voulais faire passer n'était pas le plus clair. Mais plus important encore, je n'ai jamais voulu banaliser le sujet de la santé mentale ou l'utiliser à la légère.

La vérité, c'est que je souffre de dépression depuis l'US Open 2018 et j'ai énormément de mal à gérer cela. Toutes les personnes qui me connaissent vraiment savent que je suis introvertie. Toutes les personnes qui m'ont déjà vue lors d'un tournoi savent que je mets des écouteurs pour évacuer cette anxiété sociale. Même si les journalistes ont toujours été bienveillants avec moi, je ressens toujours une vraie peur de parler à la presse. Donc ici à Paris, je me sentais déjà super nerveuse et vulnérable, donc j'ai préféré éviter la presse. Je l'ai annoncé prématurément parce que je trouve que les règles ne sont pas claires, je voulais juste le pointer du doigt. Je vais prendre un peu de temps hors des courts et quand le timing sera le bon, j'essaierai de travailler avec les organisations pour tenter d'améliorer les choses. On se voit très bientôt"

Un message touchant de sincérité qui lève quelque peu le voile sur ses agissements des derniers jours.