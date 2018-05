Philippe Dehaes, ni coach-dictateur, ni coach-copain, et toujours à l'écoute

Au 2e tour du tournoi de Roland-Garros, Kirsten Flipkens va rencontrer la Russe Daria Kasatkina, 14e mondiale. Une joueuse belge sera opposée à une adversaire entraînée par un Belge, puisque le coach de Kasatkina est Philippe Dehaes.

C'est l'occasion d'évoquer avec Philippe Dehaes la relation très particulière qui unit une joueuse à son entraineur. Sachant, bien sûr, que toutes ces relations sont différentes, et dépendent du caractère, du vécu, de l'expérience de l'une et de l'autre. En tout cas, celle-ci est souvent montrée en exemple, depuis quelques mois. Depuis que les caméras ont immortalisé quelques conversations entre les deux, en plein match.

Entretien avec Philippe Dehaes...

Philippe, des images de vous ont récemment fait le buzz, sur les réseaux sociaux, auprès des amateurs de tennis. On vous voyait avec votre joueuse, Daria Kasatkina. Elle jouait des matches, elle était en danger, et elle faisait appel à vous. Vous veniez lui parler, elle était attentive, elle semblait fascinée. Et elle réussissait à renverser la situation et à gagner le match. On ne va pas dire que vous êtes son gourou, mais il y a quand même une relation particulière entre vous deux. On sait bien qu'à Roland-Garros, il n'y a pas de coaching, vous ne pouvez pas descendre sur le court, pour la conseiller, mais on a envie de parler avec vous de cette relation coach/joueuse...

D'abord, il ne faut effectivement surtout pas utiliser le terme "gourou". Un gourou est quelqu'un qui domine ses sujets et qui influence tout. Le coaching est une question complexe, parce que ce sont des événements particuliers. Quand elle m'appelle, je ne sais pas ce qu'elle va me dire et je ne sais pas comment elle se sent. Bien sûr, si elle m'appelle, c'est probablement parce qu'elle a des doutes et des questions. Mais les doutes sont-ils tactiques, elle-t-elle trop tendue, est-ce par rapport à l'événement, je ne sais pas. Donc, c'est de l'improvisation totale. Mais la clef, c'est de pouvoir s'appuyer sur une philosophie globale et générale. Quand j'arrive sur le terrain, elle sait que c'est moi. Je ne suis pas différent du gars qui déjeune avec elle le matin, ou qui rentre avec elle à l'hôtel en taxi le soir. C'est la continuité qui rassure. Quand elle m'appelle, elle cherche de l'assurance, du réconfort, probablement l'un ou l'autre petits conseils. Mais souvent, elle est vraiment émotive, donc même hermétique à ce que je pourrais lui dire. L'essentiel, c'est que je sois là. La clef du succès, c'est que j'arrive à être juste moi-même, la personne qu'elle connaît, la personne que je suis sept jours sur sept et 24 heures sur 24.

Comment peut-on définir votre relation coach/joueuse ? Comment êtes-vous, comme coach ?

Je suis à l'écoute. Je n'ai pas de méthode spécifique, je ne vais jamais écrire un livre sur "ma méthode de coaching". L'important, c'est l'individu. On est tous différents, on a tous des sensibilités différentes, une approche et une gestion du stress différentes. On a chacun vécu des expériences qui nous construisent. Etre un bon coach, c'est arriver à "lire" l'individu qui est en face de soi, et aller chercher les bonnes choses dans une situation de stress (ce qui est compliqué). Il faut arriver à faire ressortir le plein potentiel de quelqu'un au bon moment, quand la situation est tendue. Et tout ça, ce n'est pas une question de méthode. C'est juste une question d'écoute, et d'arriver à défaire les nœuds au bon moment. Pour répondre à la question, je suis juste un coach qui écoute, et qui essaye d'adapter son discours, en fonction des informations que je reçois.

Ça veut dire que vous ne voulez rien imposer ? Vous ne vous fâchez pas ? Vous n'entrez pas dans des colères noires quand elle perd un match, ce n'est pas comme ça que ça marche...

Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Je peux être rigoureux à l'entraînement, quand je lui demande de faire quelque chose. Et si elle n'y arrive pas et qu'elle ne s'applique pas, je ne vais bien sûr pas lui taper sur l'épaule en lui disant : "ce n'est pas grave, on reviendra demain". Mais le plus important, c'est de lui faire expérimenter des choses par elle-même. Pour faire simple, si elle pense que le feu ne brûle pas, et bien qu'elle aille mettre la main dans le feu, et elle va se rendre compte que ça brûle. Et, fort de cette expérience, je pourrai m'appuyer là-dessus. C'est vraiment comme ça que je définis le travail. Au printemps, après ses bons résultats à Indian Wells, elle a eu un passage à vide. Elle s'est relâchée, et ses résultats très moyens étaient dus au fait qu'elle avait changé certaines choses dans son approche. Je lui ai dit de ne pas faire ça, elle ne m'a pas écouté. Je lui ai redit de ne pas faire ça, et elle ne m'a toujours pas écouté. Du coup, défaite, défaite, défaite. Après trois défaites, elle est sortie du terrain en pleurant. Je lui ai demandé pourquoi elle pleurait, et je lui ai dit que c'était juste le résultat de ce qu'elle était en train de faire depuis un mois. "Pleurer n'est pas la solution, change ça, et en sortant du terrain tu ne pleureras pas, je te le promets". Ca, voilà, c'est ma façon de travailler. Je la laisse prendre le mur, et ça fait mal. Après, je vais la chercher, je la console, je la rassure, et je construis.

Vous êtes très à l'écoute; elle doit être à l'écoute. Ca peut ne pas marcher...

Ça peut ne pas marcher, effectivement. Mais cette méthode-là me semble plus facile que d'aller imposer les choses de façon autoritaire, stricte et agressive. Cette sévérité peut marcher avec des enfants, peut-être, parce qu'ils ne sont pas encore matures, et qu'ils n'ont pas encore suffisamment d'expérience, et trop peu d'arguments, pour pouvoir répondre. Mais je ne pense pas que gérer un adulte de la même façon qu'un enfant peut fonctionner. C'est la raison pour laquelle ça a capoté entre Daria et son coach précédent. C'était un gars très strict, autoritaire, qui savait tout, qui décidait de tout, qui avait l'expérience de tout. Et à un moment ça l'étouffait, elle sentait qu'elle n'avait pas voix au chapitre. Quand on joue, il peut y avoir 15.000 ou 20.000 personnes autour du terrain. Si la fille n'a pas confiance en elle, si elle n'a pas d'autonomie, si elle n'est pas capable de prendre ses responsabilités, elle ne va pas claquer un ace, en quart de finale d'un gros tournoi, devant tous ces spectateurs. Tout se construit en amont, et je pense vraiment que tout est dans tout.

Cette relation, quand vous n'êtes plus sur le court d'entraînement, mais que vous dînez ensemble, par exemple, elle évolue, et elle devient une relation entre copains ?

Surtout pas. C'est le piège, ça aussi. Moi, je suis très positif, enthousiaste, gentil, mais je ne suis pas son copain. Elle ne me tape pas sur l'épaule, et on ne va pas boire des bières ensemble, ça c'est hors de question. Mais je suis très proche d'elle. A nouveau, je compare ça avec une autre forme de relation. Je suis très proche de mes enfants, la personne la plus proche, avec leur maman, mais je ne suis pas leur copain. Pour moi, cette frontière-là est absolument capitale. Je suis très à l'écoute de ma joueuse. Parce que si je ne le suis pas, et si je ne suis pas disponible, elle ne va pas me confier des choses que je vais pouvoir utiliser pour la rendre plus forte. Même si "utiliser" n'est peut-être pas le bon terme. En tout cas, je ne vais pas être capable de prendre les informations, si je garde une distance trop grande. La clef, c'est d'être proche, tout en gardant un peu ses distances.

Parlez-nous d'elle, Daria Kasatkina. C'est la joueuse idéale, pour un coach comme vous ?

Clairement, parce qu'elle a le potentiel. Jamais, avec d'autres joueurs ou joueuses, je n'ai été dans cette situation. Là, j'arrive à Roland, et je me dis "waow, elle peut gagner le tournoi". Et ça, pour un entraîneur, c'est juste incroyable, c'est un cadeau du ciel magnifique. Elle est magique pour ça, parce que physiquement elle est très forte, parce que tennistiquement elle est super-talentueuse, mentalement elle est un peu fragile mais elle est super-courageuse, elle est capable de se battre comme personne. Elle a un potentiel incroyable, elle peut gagner un tournoi du Grand Chelem et peut-être même plus. Et ça, c'est fantastique.

Et vous ne dites pas ça uniquement parce que dans le tennis féminin actuel, à peu près tout le monde peut battre tout le monde ? Elle a vraiment quelque chose en plus ?

Elle a quelque chose en plus, elle a quelque chose de différent, aussi. Beaucoup de gens l'aiment, elle est très appréciée. Parce que cette gamine a quelque chose de magique, elle a du charisme, elle a une énergie, de l'enthousiasme, beaucoup de talent. C'est l'ensemble, c'est toute l'enveloppe qui fait que l'on se dit qu'elle n'a pas de limites, cette jeune fille.

Elle s'intéresse à d'autres choses qu'au tennis ?

Oui, au football (rire)... Ce n'est pas très culturel, malheureusement. Je trouve que c'est la problématique de tous ces enfants qui ont beaucoup de talent et qui baignent dans le sport de haut niveau depuis leur 12 ou 13 ans. Ils sont arrachés du système scolaire, ils n'ont pas été éduqués à lire, et donc c'est assez pauvre culturellement, malheureusement. Elle est juste fan de sport. C'est un garçon, entre guillemets, par rapport à ça. Elle aime tous les sports, elle peut tout regarder, elle est fan de Barcelone. En gros, je ne vais pas l'emmener au Louvre, j'ai zéro chance...

Ce qui nous attend maintenant, c'est ce match entre votre joueuse, et une joueuse de votre pays, Kirsten Flipkens. C'est spécial pour vous, ou pas ?

Oui, parce que j'aime beaucoup Kirsten. On se connaît depuis super-longtemps, je l'ai coachée chez les moins de 14 ans, dans des compétitions européennes. Je l'ai un peu aidée, il y a quelques jours, au tournoi de Rome, où elle était toute seule. Mais bon, il n'y a pas de sentiments, on le sait, dans le sport de haut niveau. Que ce soit Kirsten en face, ou une autre, l'approche sera la même, je serai le même au bord du terrain, j'aurai envie que Daria gagne, et je ferai tout pour ça. Après, on retrouvera les relations habituelles, avec Kirsten. Mais avant, l'enjeu est important pour toutes les deux, et il n'y aura pas de place pour les sentiments, clairement.

C'est toujours compliqué de jouer contre Kirsten parce qu'elle peut créer n'importe quelle surprise...

Oui, c'est compliqué, parce qu'elle ne donne pas de rythme, elle a beaucoup de talent, elle endort un peu les adversaires. Donc il ne faudra pas que Daria s'endorme, c'est vraiment la clef. Ma joueuse a un avantage, c'est que Kirsten ne joue pas très vite, donc elle ne sera pas prise de vitesse. Si Daria garde bien la ligne et qu'elle reste agressive, elle est clairement favorite.

