Rybakina - Pavlyuchenkova : les highlights - Tennis - Roland-Garros - 08/06/2021 On attendait tous Elena Rybakina mais c’est bien Anastasia Pavlyuchenkova qui s’est qualifiée pour les demi-finales de Roland-Garros mardi après-midi après un duel en trois sets très long et exigeant en termes d’énergie (6-7 (2/7), 6-2, 9-7). La Kazakhe – tombeuse de Serena Williams au tour précédent – n’est en effet pas parvenue à se représenter au même niveau que face à l’Américaine, commettant trop de fautes directes en particulier lors des moments-clés du match. Rybakina menait en effet 4-1 dans le premier set et semblait bien partie pour faire cavalier seul dans ce match mais elle a progressivement perdu pied dans la rencontre. Après avoir empoché le 1er set, elle a cédé petit à petit face aux coups d’Anastasia Pavlyuchenkova, sa partenaire en double avec qui elle jouera en quart de finale mercredi. Plus expérimentée que son amie et opposante du jour (29 ans contre 21 ans), la Russe est parvenue à tirer son épingle du jeu pour s’inviter pour la première fois aux demi-finales d’un Grand Chelem. Pavlyuchenkova n’en était pas à son premier coup d’essai. Elle avait déjà disputé 6 quarts de finale auparavant mais en était à chaque fois sortie avec le moral dans les chaussettes. C’est donc une sacrée libération pour la Russe qui sera opposée à la surprise slovène Tamara Zidansek, tombeuse de Paula Badosa en début d’après-midi.