"Pas de sentiment contre Flipkens", assure Philippe Dehaes, coach de Kasatkina

Kirsten Flipkens (WTA 65) a donc rendez-vous avec Daria Kasatkina (WTA 14) au deuxième tour à Roland Garros à la suite de sa victoire 7-6 (7/1), 6-4, lundi, contre l'Allemande Tatjana Maria (WTA 64). Ce match aura un caractère un peu particulier, dans la mesure où le coach de la jeune Russe n'est autre que le Brabançon Philippe Dehaes.

"J'aime beaucoup Kirsten mais je ne fais pas du tout attention au fait que de l'autre côté du filet, il y aura une Belge", a confié le coach. "Cela ne va rien influencer et il n'y aura pas de sentiment, car dans le sport de haut niveau, il n'y a pas de place pour ce genre de chose. Kirsten joue bien, car elle a un jeu très atypique, elle ne donne pas de rythme, elle varie bien, mais Dasha a un avantage sur elle, c'est qu'elle est plus rapide, plus explosive et plus puissante. Si elle ne lui laisse pas le temps de faire ses slices, elle est clairement favorite".

Philippe Dehaes est d'ailleurs persuadé que Daria Kasatkina, qui a atteint la finale à Dubai et à Indian Wells, et battu des filles du calibre de Caroline Wozniacki, Garbine Muguruza et Venus Williams, peut faire un truc à Roland Garros. "Je suis rassuré, car elle n'avait encore jamais battu Kanepi", poursuivit Philippe Dehaes. "Certes, elle ne l'avait pas encore joué sur terre battue mais Kanepi reste une menace, car elle frappe très fort dans la balle. C'était un match important pour rentrer dans la quinzaine et Dasha a été très efficace. Intrinsèquement, elle peut aller très loin. Quand on regarde ses victoires depuis le début de la saison, elle a battu quasiment toutes les filles dans le Top 10. Maintenant, dans un Grand Chelem, on sait que le mental est très important et là il lui manque de l'expérience, du vécu. Mais c'est tout", conclut-il.