Parry, l'adversaire de Mertens: « Mon revers à une main? Un mélange de Henin et Mauresmo »

Diane Parry (WTA 457), 16 ans. Telle sera la prochaine adversaire d'Elise Mertens (WTA 20) à Roland-Garros. La Française, qui a bénéficié d'une invitation des organisateurs, est devenue, lundi, la plus jeune joueuse à remporter un match Porte d'Auteuil depuis la Portugaise Michelle Larcher de Brito en 2009, en battant la Biélorusse Vera Lapko (WTA 102), 20 ans, 6-2, 6-4.

"Je suis très heureuse", a confié la jeune Parisienne. "Je pense que j'ai disputé un bon match. J'ai essayé de l'aborder sans trop pression et surtout de penser à mettre mon jeu en place. Je n'étais pas en train de me dire 'tableau de Grand Chelem à Roland Garros, chez moi'. Au début du deuxième set, je me suis un peu frustrée, car je n'avais pas les sensations que je voulais avoir, mais sur la fin, je suis restée très concentrée et je ne me suis pas énervée si je ratais une balle."

Diane Parry, qui habite à un lob lifté de la Porte d'Auteuil, et vient souvent "en trottinette électrique à Roland-Garros" pour s'entraîner, s'est aussi fait remarquer par son beau revers à une main. Un coup que l'on ne voit plus guère dans le tennis féminin.

"Un mélange de Henin et Mauresmo", a-t-elle poursuivi. "J'adore vraiment ça. Je suis très contente d'avoir un revers à une main. Cela me différencie un peu des autres", a poursuivi la Française, qui ne connaît pas Elise Mertens. "Je débute un peu chez les pros, je ne connais pas encore tout le monde. Mon idole est Roger Federer, cela ne va pas étonner. Et chez les filles, je n'en ai pas vraiment. J'apprécie Serena et Osaka, dont j'aime bien la mentalité. J'essaierai de voir un peu les matches de Mertens sur Internet. Et de faire de mon mieux", conclut-elle.