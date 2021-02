Novak Djokovic, roi de l'Australian Open, favori d'un tournoi imprévisible

L’Australian Open 2021 débutera dans la nuit de dimanche à lundi. Chez les hommes, Novak Djokovic fait figure de favori, lui le plus grand vainqueur de l’histoire du Grand Chelem australien. La jeune garde veille, tout comme Rafael Nadal, qui tentera de dépasser Roger Federer grand absent de la quinzaine, au classement du nombre de Grand Chelem remportés.

Entre les effets psychologiques de la quarantaine, les blessures avérées ou craintes et le manque de compétition, c’est un Open d’Australie peu lisible qui débute lundi à Melbourne où Novak Djokovic visera un 9e titre, son 18e Majeur. Bonne nouvelle cependant : après quatorze jours d’isolement plus ou moins strict lié au Covid-19, les joueurs vont retrouver du public, puisque les organisateurs ont annoncé vouloir laisser entrer 25.000 à 30.000 spectateurs par jour dans l’enceinte du Melbourne Park. "Je me sens effectivement comme à la maison, et particulièrement sur le Rod Laver", a déclaré cette semaine le Serbe au sujet du principal court du complexe du Melbourne Park qui accueille le premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Et il est bien préparé. "Quand on sort d’un bloc d’entraînement intensif et à quelques jours de l’ATP Cup et l’Open d’Australie, tu ne veux pas prendre trop de risques", a-t-il dit pour expliquer avoir privilégié une séance de kiné, quitte à manquer le premier set d’un match exhibition le 29 janvier. Ce jour-là, comme de très nombreux autres joueurs, il souffrait d’ampoules à la main après une longue période sans jouer. Le meilleur joueur actuel sur dur sera forcément l’homme à battre de cette édition 2021. Le tirage au sort a été rude avec Djokovic.

