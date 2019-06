Novak Djokovic passe tranquillement le test Zverev et file en 1/2 - © CHRISTOPHE ARCHAMBAULT - AFP

Novak Djokovic passe tranquillement le test Zverev et file en 1/2 - Roland Garros 2019 - 06/06/2019 Novak Djokovic a rejoint Dominic Thiem en demi-finale de Roland-Garros après sa victoire nette jeudi face à l'Allemand Alexander Zverev 7-5, 6-2, 6-2, et se retrouve à deux victoires désormais d'un 4e tournoi du Grand Chelem de suite. Le Serbe, n'avait plus atteint les demi-finales à Roland-Garros depuis 2016. Il rencontrera vendredi Dominic Thiem après la victoire de l'Autrichien face à Karen Khachanov 6-2, 6-4, 6-2. L'autre demi-finale opposera Rafael Nadal à Roger Federer.