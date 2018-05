Nick Kyrgios déclare forfait pour Roland Garros

L'Australien Nick Kyrgios a déclaré forfait pour les Internationaux de France à Roland-Garros, deuxième épreuve du Grand Chelem de l'année, qui ont débuté dimanche sur la terre battue parisienne.

Nick Kyrgios, 23 ans, 23e mondial, a expliqué avoir tout fait pour être prêt pour le rendez-vous en France. Il devait affronter son compatriote Bernard Tomic, issu des qualifications, au premier tour. Prajnesh Gunneswaran (ATP 183), 28 ans, un 8e lucky-loser issu des qualifications, prend sa place dans le tableau.

Nick Kyrgios souffre du coude droit depuis la rencontre de Coupe Davis en février contre l'Allemagne. Il avait déclaré forfait déjà pour les tournois sur terre battue d'Estoril et de Madrid, en préparation pour Roland Garros.

"J'ai tout tenté pour être prêt, mais je suis encore trop court. Après avoir consulté mon équipe et le staff médical, cela paraît trop risqué surtout si je dois jouer un match en cinq sets sur terre battue, alors que je n'ai plus joué depuis près de deux mois. La bonne nouvelle est que je n'ai plus de douleur et je travaille dur pour revenir à mon niveau pour Stuttgart", a expliqué l'Australien sur les réseaux sociaux.

Le tournoi de Stuttgart débute le 11 juin.