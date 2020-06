En l'état actuel, Roland-Garros aura donc lieu juste...après l'US Open qui se terminerait le 13 septembre. Et probablement sans public et avec des staffs restreints. Une situation que n'apprécie pas forcément Nadal : "Si vous me demandez aujourd'hui je dis non. Je ne vais pas aller à l'US Open. Dans quelques mois, je sais pas quelle sera la situation. Je suis sûr que les gens qui organisent les tournois veulent garantir la sécurité pour tout le monde. Un tournoi est une fête mais seulement si tout le monde est en sécurité. On prendra les bonnes décisions dans les bons moments. Si on joue, la situation devra avoir évolué. Sinon, ça ne sert à rien, ce n'est pas un bon message ni un bon exemple. Aujourd’hui il faut se focaliser sur la sécurité des gens."

"On doit revenir quand tous les joueurs seront sûrs de pouvoir voyager TOUS"

Nadal : "Si vous me demandez aujourd'hui, je ne vais pas à l'US Open" - © PEDRO PARDO - AFP

Une opinion tranchée qu'il justifie également en évoquant l'ambiance actuelle aux Etats-Unis, pays rongé intérieurement par l'affaire George Floyd. "Tous les gens normaux sont contre le racisme contre la pauvreté etc. Quand on voit ces désastres dans la rue, ce n’est pas la bonne solution non plus. Ce n’est pas un bon exemple. La situation est critique. Je crois en l'humanité Ça prendra du temps, toutes les avancées prennent du temps mais on est sur la bonne voie. La pandémie crée une atmosphère pesante. Mais la violence crée des désastres. On doit continuer à travailler."

Finalement, au vu de la situation actuelle - et sans précédent - que connait notre planète, Nadal estime que le tennis est bien dérisoire. Il faut d'abord garantir la sécurité de tout le monde avant d'évoquer une reprise. "Le tennis est un sport mondial. On doit être responsables, envoyer des messages forts. On doit être un bon exemple pour la société. On souffre comme jamais auparavant. Si on n’est pas capable de proposer un tournoi sûr pour tout le monde et assez “fair”, donc que tous les joueurs de partout puissent venir, on ne peut pas jouer au tennis, c’est mon avis. On doit revenir quand les joueurs seront sûrs de pouvoir voyager TOUS. Si non, on reviendra on compte-goutte, on rejouera et je rejouerai probablement aussi mais on ne sera pas corrects à 100%. Et je veux voir mon sport correct, surtout dans ces circonstances" a-t-il conclu.