Nadal se défait de Marterer et poursuit sa route à Paris

Rafael Nadal s'est qualifié pour les quarts de finale de Roland Garros. L'Espagnol, dix fois vainqueur du tournoi, s'est une nouvelle fois imposé en 3 sets : 6-3, 6-2, 7-6.



Maximilian Marterer, l'une des révélations du tournoi, a bousculé le maître des lieux. Il l'a breaké en début de 1er et de 3e set. Il a même poussé le Marjorquin au tie-break.



Mais Rafa, qui a eu 32 ans dimanche, est quasiment invincible sur l'ocre d'Auteuil. Et a parfaitement négocié ce jeu décisif pour s'offrir la 900e victoire de sa carrière.



L'Espagnol est en chasse d'un autre record, celui du Suédois Björn Borg qui a enchaîné 41 sets victorieux entre 1979 et 1981. Après sa victoire sur l'Allemand lundi, Nadal en est à 37.

L'Espagnol avait gagné son 10e tournoi parisien l'an dernier. Il rejoint les quarts de finale à Roland Garros pour la 12e fois de sa carrière et c'est son 44e quart de finale en Grand Chelem. Mieux, il compte sur la terre battue française une série de 36 matches sans avoir concédé le moindre set.

En quarts de finale, Rafael Nadal sera opposé à l'Argentin Diego Schwartzman, 12e joueur du monde, qui, mené deux sets à zéro, est venu à bout du Sud-Africain Kevin Anderson, 7e mondial, en cinq manches: 1-6, 2-6, 7-5, 7-6 (9/7) et 6-2. Diego Schwartzman, 25 ans, rejoint pour la première fois les quarts de finale à Roland-Garros.

Finaliste de l'US Open, Anderson aurait pu devenir le premier Sud-Africain à rallier les quarts depuis 1967.