Nadal maîtrise le fougueux Bolelli au premier tour à Paris

Le décuple lauréat Rafaël Nadal a terminé le travail ce mardi face à Simone Bolelli. Le Majorquin a dû s'employer pour venir à bout du lucky loser italien. Le match avait été interrompu par la pluie à 6-4, 6-3, 0-3. Il a finalement émergé dans un tie-break spectaculaire (6-4, 6-3, 7-6).



Mené 3-0 dans le 3e set, Nadal a directement gommé ce retard, bien aidé par les fautes directes d'un Bolelli moins fringant que la veille (3-3). L'Italien a rapidement digéré ce faux-départ. Il a retrouvé ses sensations et a de nouveau bousculé Rafa avec la puissance et la précision de ses coups.



Le 129e joueur à l'ATP a par moment énervé le maître des lieux mais il manqué de régularité pour concrétiser (4 balles de breaks à 3-4, trois balles de sets). Irrégulier, Nadal a pu s'appuyer sur son coup droit dans les moments décisifs. Dans un tie break spectaculaire, les deux joueurs ont aligné les points gagnants. Et le gaucher de Manacor a eu le dernier mot : 11-9.



Il a failli perdre un set à Roland pour la première fois en trois ans. Novak Djokovic, qui avait fait chuter le champion espagnol lors des quarts de finale en 2015 (7-5, 6-3, 6-1), reste donc le dernier joueur à lui avoir pris une manche porte d'Auteuil.



"J'ai vraiment souffert aujourd'hui. C'était un bon test", a reconnu le Majorquin, âgé de 31 ans. "C'était un match très difficile. Simone a très bien joué. Il était très agressif", a-t-il ajouté, après quasiment trois heures d'un match disputé sur deux jours en raison de la pluie.



Avec cette 80e victoire à Paris, l'ogre de la terre battue en est désormais à 29 sets remportés de suite sur sa surface fétiche, en incluant la seconde manche non achevée (2-0) lors des quarts de finale l'an dernier face à son compatriote Pablo Carreno, contraint à l'abandon sur blessure (abdominaux).



Nadal affrontera au prochain tour l'Argentin Guido Pella (78e), qui a dominé le Portugais Joao Sousa (49e) 6-2, 6-3, 6-4.