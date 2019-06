Nadal le monstre de la terre battue et le vent comme acteur principal: Le débrief du jour d'Olivier Rochus à Roland Garros

Finalement l’acteur principal de la journée aura été le vent. On s’attendait à plusieurs interruptions en raison de la pluie, mais c’est finalement le vent qui aura le plus perturbé la journée.



Le 39e Federer-Nadal de l’histoire n’aura été a la hauteur des attentes que l’espace de deux sets... jusqu’à ce que le Suisse perde son service à 4 partout après avoir mené 40/0. Nadal était trop solide aujourd’hui pour Federer.



L’autre 1/2 du jour aura été beaucoup plus dépendante du vent. Les rafales soufflant à près de 90 km/h par moment ont empêché Djokovic et Thiem de se livrer la bagarre attendue. Arrêté à un set partout, 3-1 Thiem la rencontre reprendra demain avant une finale dame inédite où Ashley Barty partira avec les faveurs des pronostics.