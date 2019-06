Comme au bon vieux temps: Roger Federer, de retour sur la terre battue parisienne pour la première fois depuis 2015, et Rafael Nadal, offrent ce vendredi à Roland-Garros une demi-finale de rêve entre le joueur le plus décoré en Grand Chelem et le maître incontestable des lieux. Cette rencontre attendue se déroulera sur le Court Philippe Chatrier dès 12h50.