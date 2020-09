Nadal évince tranquillement le courageux Erasimov en trois sets et rallie le 2e tour

Pas de soucis pour Rafael Nadal qui sera bien présent au deuxième tour de Roland-Garros. Opposé au Biélorusse, Egor Gerasimov, l'Espagnol n'a pas tremblé, s'imposant en trois sets (disputés) 6-4, 6-4, 6-2. Il affrontera l'Américain Mackenzie Mcdonald au prochain tour.

Face au modeste 83e mondial, L’Espagnol entame la partie sérieusement mais sans dominer outrageusement. Face à lui, le Biélorusse est loin de démériter. Malgré tout, Nadal assure l’essentiel en breakant à 2-2 pour faire 2-3 et ensuite remporter la manche 4-6.

" Rafa " prend l’avantage un peu plus tôt dans le deuxième set pour faire 1-2 puis 1-3. La suite du set est gérée par un Nadal concentré. Il boucle cette manche sur le même score que la première, 4-6. Le troisième set est plus ardu. Pour la première fois du match, l'Espagnol perd même sa mise en jeu et se retrouve breaké. Malheureusement pour Gerasimov, il se tord la cheville au pire moment et perd le fameux "momentum". Touché physiquement et moralement, le Biélorusse abdique et la fin du set n'est qu'une formalité : 6-2 pour Nadal.

Sans fulgurance mais avec beaucoup d’application l’Espagnol continue sa route vers le deuxième tour sans embûche.